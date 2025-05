Internazionali d’Italia femminili, appuntamento con la storia per Paolini. C’è Gauff tra l’azzurra e il titolo

È il momento di entrare in campo per chiudere il cerchio, manca solo la ciliegina sulla torta dell’ultimo successo per inserire il proprio nome nell’albo d’oro del torneo. Saranno la statunitense Coco Gauff e Jasmine Paolini a sfidarsi per contendersi la vittoria dell’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia femminili.

La giocatrice italiana ha realizzato un cammino straordinario e vuole coronarlo con il successo finale, risultato che le consentirebbe di sorpassare Iga Swiatek e di essere la numero 4 del ranking WTA. La testa di serie numero sei ha evidenziato una straordinaria solidità mentale grazie a cui ha saputo risolvere le situazioni più complicate e un’eccezionale lucidità tattica che le ha permesso di trovare le opportune chiavi di lettura anche contro avversarie prestanti dal punto di vista fisico. La voglia di trionfare davanti ai propri sostenitori e l’apporto del caloroso pubblico amico costituiranno una spinta preziosa per la numero uno d’Italia che inizia così nel migliore dei modi una parte di stagione nella quale deve difendere le finali conquistate a Parigi e a Wimbledon nel 2024.

La splendida vittoria ottenuta in doppio con Sara Errani contro il duo russo Diana Shnaider/Mirra Andreeva ha regalato alla numero cinque del mondo il pass per la seconda finale e l’opportunità di lottare per centrare l’accoppiata singolare/doppio riuscita per l’ultima volta a Monica Seles nel 1990.

Coco Gauff sembra aver definitivamente accantonato il difficile inizio di 2025 e vive un momento di notevole positività come ben testimonia la seconda finale consecutiva raggiunta in un torneo 1000. Dieci set vinti e due persi, contro la canadese Mboko al debutto e contro la cinese Zheng in semifinale costituiscono il percorso di un’atleta in possesso di un tennis esplosivo e dotata di un talento cristallino.

Il bilancio dei precedenti sorride alla statunitense, in vantaggio 2-1 nei confronti diretti. Il dato però più interessante è quello relativo all’ultimo faccia a faccia. Nell’incontro valevole per i quarti di finale del torneo indoor di Stoccarda Paolini ha regolato Coco Gauff per 6-4 6-3.