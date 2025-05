Internazionali d’Italia 2025, Peyton Stearns sfiderà Jasmine Paolini in semifinale

La giornata degli internazionali d’Italia femminili è dedicata ai match valevoli per i quarti di finale della parte bassa del tabellone. Continua lo straordinario torneo di Peyton Stearns. La tennista americana si sbarazza anche di Elina Svitolina, 6-2 4-6 7-6(4) il punteggio del match, e sfiderà in semifinale una meravigliosa Paolini. La giocatrice azzurra piega al terzo set la russa Diana Shnaider in un confronto in cui era sotto 4-0 nel secondo parziale dopo aver perso il primo al tie-break.

Regala un’autentica girandola di emozioni il match tra Jasmine Paolini e la russa Diana Shnaider. La testa di serie numero sei vince una battaglia di due ore e venticinque minuti e conquista così una storica semifinale riportando tra le migliori quattro un’italiana. L’ultima a riuscirci era stata Sara Errani nel 2014. La giocatrice italiana s’impone con il punteggio di 6-7(1) 6-4 6-2 al termine di una sfida che regala una serie di sorpassi e controsorpassi.

Paolini vince un match da montagne russe nel quale parte avanti 4-0, subisce la rimonta della rivale, trasforma la palla break dell’undicesimo gioco per portarsi sul 6-5, non sfrutta però il vantaggio acquisito e al tie-break cede 7-1. La partenza del secondo set sembra un incubo, la Shnaider scappa sul 4-0 e sembra in controllo del match. L’interruzione per pioggia aiuta la numero cinque del mondo a riordinare le idee e ad iniziare la rimonta con cui fissa il 6-4 e rimanda la partita al terzo. La frazione decisiva segue un copione analogo alla precedente. Shnaider scappa sul 2-0, Paolini ottiene il break del 2-1 alla quarta opportunità e da lì inanella cinque game consecutivi che la portano alla vittoria.

La partita inizia con lo scatto travolgente di Svitolina, pronta ad uscire dai blocchi sul 2-0. Stearns si scioglie con il trascorrere dei minuti, inizia a collezionare ottimi servizi e vincenti da fondo che la proiettano rapidamente sul meritato 5-2. La chiusura arriva nell’ottavo gioco quando, ai vantaggi, la statunitense conquista il primo parziale capitalizzando l’errore della rivale.

La musica non cambia ad inizio seconda frazione, Svitolina sembra non riuscire a leggere bene i colpi della rivale e l’americana allunga ad otto il numero di giochi consecutivi per salire sul 2-0. La giocatrice ucraina non ci sta a regolare il ruolo della comparsa, ottiene il break a 30 ed impatta sul 2-2. La reazione della testa di serie numero sedici non sortisce gli effetti sperati perché Stearns prima tiene il servizio del 3-2 e poi, a 30, griffa il break del 4-2. La tennista ucraina toglie nuovamente il servizio alla rivale per accorciare sul 4-3 e, dopo aver annullato tre palle break, agguanta il 4-4. La rottura prolungata della numero 42 del ranking prosegue con il break del 5-4 e la chiusura della seconda frazione sul 6-4. Nel terzo parziale l’andamento appare nuovamente capovolto con l’ucraina che scappa sul 3-0, Stearns replica per il 3-3. Le due contendenti si tolgono a vicenda il servizio prima di una serie di game nei quali prevale la giocatrice al servizio. L’inevitabile conclusione non può che essere il tie-break, a prevalere è la giocatrice americana che s’impone 7-4 e stacca il pass per la semifinale.