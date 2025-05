Internazionali d’Italia 2025 oggi: orari 15 maggio, programma, tv, ordine di gioco, streaming

Oggi, giovedì 15 maggio, decima giornata degli Internazionali d’Italia di tennis. Ci si avvicina sempre di più alla stretta finale. Di scena gli ultimi due quarti di finale del tabellone di singolare maschile e le semifinali del singolare femminile. Grandi attese per l’Ital-tennis, con ben due rappresentanti in gioco. Si parla di Jasmine Paolini e di Jannik Sinner.

Paolini giocherà contro la statunitense Peyton Stearns non prima delle 15.00 e vorrà realizzare il sogno di approdare all’atto conclusivo di questo torneo. Un percorso entusiasmante per la toscana, che spera di trovare la sua miglior versione. Una sfida, sulla carta, alla portata, ma attenzione perché l’americana ha espresso uno standard piuttosto elevato.

Il n.1 del mondo, invece, giocherà non prima delle 19.00 sempre sul Centrale e sfiderà il norvegese Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid. Un altro test probante per Sinner, tornato a giocare in questo torneo, dopo i tre mesi di stop per la vicenda “Clostebol”. C’è l’obiettivo di una semifinale, contro il vincente del confronto tra il polacco Hubert Hurkacz e l’americano Tommy Paul, che inizierà dalle 13.00 e aprirà lo schedule degli incontri.

La decima giornata degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis a Roma prenderà il via a partire dalle ore 13.00. La copertura televisiva per quanto concerne il tabellone di singolare maschile sarà affidata a Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201), sfruttando le app. Sky Sport Plus (per i clienti Sky) ed Extra Match (clienti NOW); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. Per quanto concerne, il tabellone femminile ci sarà il simulcast tra i canali di Sky Sport citati e SuperTennis HD; in streaming con le piattaforme a pagamento menzionate, supertennis.tv e SuperTennix. Su Rai 2 HD fino alle 20.15 poi Rai 3 HD sarà possibile seguire il match di Jannik Sinner e in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali delle partite di Jasmine Paolini e del n.1 del mondo.

ORDINE DI GIOCO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025

Giovedì 15 maggio

Campo Centrale – ore 13:00

Hubert Hurkacz POL vs Tommy Paul USA

Jasmine Paolini ITA vs Peyton Stearns USA (Non prima 15:00)

Jannik Sinner ITA vs Casper Ruud NOR (Non prima 19:00)

Qinwen Zheng CHN vs Coco Gauff USA (Non prima 20:30)

SuperTennis Arena – ore 13:00

Ulrikke Eikeri NOR / Eri Hozumi JPN vs Storm Hunter AUS / Ellen Perez AUS

Asia Muhammad USA / Demi Schuurs NED vs Veronika Kudermetova RUS / Elise Mertens BEL

Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR

Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Christian Harrison USA / Evan King USA

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) circuito ATP e WTA; SuperTennis HD solo circuito WTA; Rai 2 HD fino alle 20.15 poi Rai 3 HD solo match di Jannik Sinner.

Diretta streaming: SkyGo, NOW per il circuito ATP e WTA; Tennis Tv solo circuito ATP; supertennis.tv e SuperTennix solo circuito WTA; RaiPlay solo per il match di Jannik Sinner.

Diretta testuale: OA Sport per le partite di Jasmine Paolini e di Jannik Sinner