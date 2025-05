Internazionali d’Italia 2025 oggi: orari 14 maggio, programma, tv, ordine di gioco, quale partita sulla RAI

Si va a comporre un’altra giornata al Foro Italico di Roma, una di quelle davvero importanti, anche in virtù di quanto può accadere in chiave Italia e di quanto è stato già rinviato ieri. Ma andiamo a capire tutto con precisione migliore.

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-EALA/GAUFF (2° MATCH DALLE 14.00)

LA DIRETTA LIVE DI BONDIOLI/CANIATO-DOUMBIA/REBOUL OGGI (3° MATCH DALLE 14.00)

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV DALLE 20.30 (MA SECONDO MATCH DALLE 19.00)

Innanzitutto, sul Centrale seconda parte dei quarti WTA, con Coco Gauff che sfida Mirra Andreeva in uno degli scontri più attesi in assoluto da quando è stato compilato il tabellone. In serata Aryna Sabalenka sfida la medaglia d’oro olimpica, la cinese Qinwen Zheng, per continuare a distanziare il resto del mondo nel ranking mondiale. In quota ATP, invece, al pomeriggio Draper-Alcaraz è la sfida tra il più caldo giocatore del momento e quello che la terra sa bene come trattarla. A sera, per Lorenzo Musetti la grande sfida al tedesco Alexander Zverev, qui vincitore nel 2017. Oltre il Centrale si recupera Munar-Ruud, ottavo rinviato per la regola delle ore piccole, e ci sarà come piatto principale il quarto di doppio di Errani/Paolini.

La giornata degli Internazionali d’Italia 2025 si giocherà a partire dalle ore 13:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) (ATP/WTA), SuperTennis (in chiaro, WTA) e Rai2 (in chiaro, Musetti-Zverev), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now (ATP/WTA), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA) e RaiPlay (Musetti-Zverev). OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei tre match di singolare italiani sul Centrale.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Centrale

Sessione diurna

Ore 13:00 Gauff (USA) [4]-Andreeva [7] – Quarti WTA

Non prima delle ore 15:00 Draper (GBR) [5]-Alcaraz (ESP) [3] – Quarti ATP

Sessione serale

Ore 19:00 Sabalenka [1]-Zheng (CHN) [8] – Quarti WTA

Non prima delle ore 20:30 Musetti (ITA) [8]-Zverev (GER) [2] – Quarti ATP

Grand Stand Arena

Ore 14:00 Munar (ESP)-Ruud (NOR) [6] – Ottavi ATP

Errani (ITA)/Paolini (ITA) [3]-Eala (PHI)/Gauff (USA) [WC] – Quarti doppio WTA

Bondioli (ITA)/Caniato (ITA) [WC]-Doumbia (FRA)/Reboul (FRA) – Ottavi doppio ATP

SuperTennis Arena

Ore 13:00 Goransson (SWE)/Verbeek (NED)-Harrison (USA)/King (USA) [7] – Ottavi doppio ATP

Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1]-Gillé (BEL)/Zielinski (POL) – Ottavi doppio ATP

Pietrangeli

Ore 13:00 Arnaldi (ITA)/Popyrin (AUS)-Andreozzi (ARG)/Arribage (FRA) [Alt] – Ottavi doppio ATP

Dabrowski (CAN)/Routliffe (NZL) [1]-Andreeva/Shnaider [6] – Quarti doppio WTA

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) (ATP/WTA), SuperTennis (in chiaro, WTA), Rai2 (in chiaro, Musetti-Zverev)

Diretta streaming: SkyGo, Now (ATP/WTA), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA), RaiPlay (Musetti-Zverev)

Diretta Live testuale: OA Sport (Musetti-Zverev, doppi Errani/Paolini e Bondioli/Caniato)