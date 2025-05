Internazionali d’Italia 2025 oggi: orari 12 maggio, programma, tv, ordine di gioco, streaming

Seconda e decisiva settimana degli Internazionali d’Italia 2025 al Foro Italico di Roma. Il torneo capitolino entra nel vivo sia a livello ATP, dove si chiudono i terzi turni, che a livello WTA, con l’entrata in scena di tutti gli ottavi di finale.

Giornata ricca anche in casa Italia, perché il Centrale avrà una programmazione del tutto incentrata sui giocatori azzurri. Jasmine Paolini tenterà di disinnescare l’imprevedibile potenza della lettone Jelena Ostapenko (1-2 nei precedenti, ma tutti sul veloce), poi Jannik Sinner proseguirà il cammino con il lucky loser olandese Jesper de Jong. In sessione serale appuntamento con Matteo Berrettini, che ritrova a Roma, quattro anni e mezzo dopo l’edizione settembrina, il norvegese Casper Ruud. E c’è anche spazio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, al via con i vincitori delle prequalificazioni, Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato.

La giornata degli Internazionali d’Italia 2025 si giocherà a partire dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) (ATP/WTA), SuperTennis (in chiaro, WTA) e Rai2 (in chiaro, Sinner-de Jong), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now (ATP/WTA), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA) e RaiPlay (Sinner-de Jong). OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei tre match di singolare italiani sul Centrale.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Campo Centrale

Sessione diurna

Ore 11:00 Stearns (USA)-Osaka (USA) – Ottavi WTA

Non prima delle ore 12:30 Paolini (ITA) [6]-Ostapenko (LAT) [17] – Ottavi WTA

Non prima delle ore 15:00 Sinner (ITA) [1]-de Jong (NED) [LL] – 3° turno ATP

Sessione serale

Ore 19:00 Berrettini (ITA) [29]-Ruud (NOR) [6] – 3° turno ATP

Non prima delle ore 20:30 Sabalenka [1]-Kostyuk (UKR) – Ottavi WTA

Grandstand Arena

Ore 11:00 Dellien (BOL) [LL]-de Minaur (AUS) [7] – 3° turno ATP

Mensik (CZE) [20]-Marozsan (HUN) – 3° turno ATP

Non prima delle ore 15:00 Gauff (USA) [4]-Raducanu (GBR) – Ottavi WTA

Munar (ESP)-Korda (USA) [22] – 3° turno ATP

Non prima delle ore 18:30 Andreescu (CAN)-Zheng (CHN) [8] – Ottavi WTA

SuperTennis Arena

Ore 11:00 Paul (USA) [11]-Machac (CZE) [19] – 3° turno ATP

Giron (USA)-Hurkacz (POL) [30] – 3° turno ATP

Svitolina (UKR) [16]-Collins (USA) [29] – Ottavi WTA

Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [5]–Bondioli (ITA)/Caniato (ITA) [WC] – 1° turno doppio ATP

Bellucci (ITA)/Romano (ITA) [WC]-Harrison (USA)/King (USA) [7] – 1° turno doppio ATP

Pietrangeli

Ore 11:00 Muhammad (USA)/Schuurs (NED) [8]-Kenin (USA)/L. Kichenok (UKR) – 2° turno doppio WTA

Non prima delle ore 12:30 Shnaider [13]-Mertens (BEL) [25] – Ottavi WTA

Cerundolo (ARG) [17]-Ofner (AUS) [Q] – 3° turno ATP

Tauson (DEN) [22]-Andreeva [7] – Ottavi WTA

Gonzalez (ARG)/Molteni (ARG) [8]-Arnaldi (ITA)/Popyrin (AUS) – 1° turno doppio ATP

Campo 14

Ore 11:00 Matos (BRA)/Melo (BRA)-Arends (NED)/Johnson (GBR) [Alt] – 1° turno doppio ATP

Bopanna (IND)/Pavlasek (CZE)-Mektic (CRO)/Venus (NZL) [6] – 1° turno doppio ATP

Dabrowski (CAN)/Routliffe (NZL) [1]-Kasatkina (AUS)/Stearns (USA) – 2° turno doppio WTA

Campo 1

Ore 11:00 Salisbury (GBR)/Skupski (GBR)-Lammons (USA)/Withrow (USA) – 1° turno doppio ATP

Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1]-Cash (GBR)/Miedler (AUT) – 1° turno doppio ATP

Murray (GBR)/Ram (USA)-Erler (AUT)/Frantzen (GER) [Alt] – 1° turno doppio ATP

Goransson (SWE)/Verbeek (NED)-Michelsen (USA)/Tien (USA) [Alt] – 1° turno doppio ATP

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) (ATP/WTA), SuperTennis (in chiaro, WTA), Rai2 (in chiaro, Sinner-de Jong)

Diretta streaming: SkyGo, Now (ATP/WTA), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA), RaiPlay (Sinner-de Jong)

Diretta Live testuale: OA Sport (Paolini-Ostapenko, Sinner-de Jong, Berrettini-Ruud)