Internazionali d’Italia 2025 oggi: orari 11 maggio, programma, tv, ordine di gioco, streaming

La sesta giornata degli internazionali d’Italia propone gli incontri del terzo turno della parte bassa del tabellone maschile e dei sedicesimi della parte alta di quello femminile. Un programma così fitto non mancherà certamente l’opportunità di attirare l’interesse degli appassionati.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NAKASHIMA (2° MATCH DALLE 11.00)

Lorenzo Musetti vuole continuare il suo magic moment e per riuscire nel suo intento deve superare lo statunitense Brandon Nakashima, testa di serie numero 28. Ha già eguagliato lo splendido risultato dello scorso anno Francesco Passaro. Il tennista azzurro, reduce dalla partita capolavoro con Dimitrov, si misura con l’insidioso ostacolo Karen Khachanov, testa di serie numero 23, per alimentare le ambizioni di uno storico approdo agli ottavi di finale.

Secondo esame serbo consecutivo per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, testa di serie numero 3, affronta infatti il veterano Laslo Djere, numero 64 del ranking. Turno, almeno sulla carta, favorevole per Alexander Zverev. Il secondo favorito del seeding sfida il qualificato lituano Vilius Gaubas in un match nel quale parte nettamente avanti nei pronostici.

In quello che, molto probabilmente, rappresenta l’incontro di cartello il francese Artur Fils, testa di serie numero 13, ritrova sulla propria strada il greco Stefanos Tsitsipas. Il vincente di questa sfida potrebbe essere l’avversario, a livello di ottavi di finale, del numero due del mondo.

Da seguire, con interesse, nel tabellone del singolare femminile le sfide tra la ceca Linda Noskova, testa di serie numero 30, e Mirra Andreeva, testa di serie numero 7, e quella tra la statunitense Emma Navarro, decima favorita del seeding, e la danese Clara Tauson, testa di serie numero 22.

La sesta giornata degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis a Roma prenderà il via a partire dalle ore 11.00. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali delle partite di Musetti, Passaro e del doppio Errani/Paolini.

ORDINE DI GIOCO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025

Domenica 11 Maggio

Campo Centrale – ore 11:00

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) – Sofia Kenin (Stati Uniti, 31)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 8) – Brandon Nakashima (Stati Uniti, 31)

A seguire

Vilius Gaubas (Lituania, Q) -Alexander Zverev (Germania, 2)

Non prima delle 19:00

Linda Noskova (Repubblica Ceca, 31) – Mirra Andreeva (Russia, 7)

Non prima delle 20:30

Laslo Djere (Serbia) -Carlos Alcaraz (Spagna, 3)

Pietrangeli – ore 11:00

Dalle 11:00

Leylah Fernandez (Canada, 24) – Marta Kostyuk (Ucraina)

A seguire

Corentin Moutet (Francia) – Holger Rune (Danimarca, 8)

A seguire

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 3) – Leylah Fernandez / Yulia Putintseva (Canada/ Kazakistan)

A seguire

Marcel Granollers/ Horacio Zeballos(Spagna/Argentina, 4) -Yuki Bhambri/Robert Galloway (India/Stati Uniti)

A seguire

Matthew Ebden/John Peers(Australia)- Ariel Behar/ Hugo Nys(Uruguay/Monaco)

Grand Stand Arena- ore 11:00

Arthur Fils (Francia, 13) – Stefanos Tsitsipas (Grecia, 18)

Non prima delle 13:00

Coco Gauff (Stati Uniti ,4) – Magda Linette (Polonia, 32)

A seguire

Elena Rybakina (Kazakistan, 11) – Bianca Andreescu (Canada)

A seguire

Francesco Passaro (Italia, WC) -Karen Khachanov (Russia, 23)

A seguire

Magdalena Frech (Polonia, 26) – Qinwen Zheng (Cina, 8)

SuperTennis Arena – ore 11:00

Alexei Popyrin (Australia, 24) -Daniil Medvedev (Russia, 10)

A seguire

Emma Raducanu (Regno Unito) – Veronika Kudermetova (Russia)

A seguire

Jack Draper (Regno Unito, 5) – Vit Kopriva (Repubblica Ceca, Q)

A seguire

Emma Navarro (Stati Uniti, 10)- Clara Tauson (Danimarca, 22)

A seguire

Lorenzo Sonego/Lorenzo Musetti (Italia)–Matteo Berrettini/Jacopo Berrettini (Italia, WC)

Court 1 – ore 11:00

Sebastian Baez/Alexandre Muller (Argentina/Francia) – Kevin Krawietz-Tim Puetz (Germania, 3)

A seguire

Flavio Cobolli/Sebastian Korda (Italia/Stati Uniti) – Harri Heliovaara/ Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna, 2)

A seguire

Sadio Doumbia/Fabien Reboul (Francia) – Francisco Cerundolo/ Camilo Ugo Carabelli (Argentina)

Non prima delle 14:00

Elise Mertens/Veronika Kudermetova (Belgio/Russia) – Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko (Taiwan/Lettonia, 4)

Court 14 – ore 11:00

Storm Hunter/Ellen Perez (Australia) – Nicole Melichar-Martinez/ Liudmila Samsonova (Stati Uniti/Russia)

A seguire

Reilly Opelka/Tommy Paul (Stati Uniti) – Sander Gille/Jan Zielinski (Belgio/Polonia)

A seguire

Ulrikke Eikeri/ Eri Hozumi (Norvegia/Giappone) -Marta Kostyuk/Gabriela Ruse (Ucraina/Romania)

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) circuito ATP e WTA; SuperTennis HD solo circuito WTA; Rai 2 HD solo per il match di Alcaraz.

Diretta streaming: SkyGo, NOW per il circuito ATP e WTA; Tennis Tv solo circuito ATP; supertennis.tv e SuperTennix solo circuito WTA; RaiPlay solo per un match a scelta.

Diretta testuale: OA Sport per le partite di Musetti, Passaro e del doppio Errani/Paolini