Internazionali d’Italia 2025, Musetti e Passaro a caccia degli ottavi. Tornano in campo Alcaraz e Zverev

Si torna in campo per i sedicesimi della parte bassa del torneo maschile e per quelli della parte alta del tabellone femminile. I sedici incontri in programma nella prima domenica degli Internazionali d’Italia propongono diversi spunti di sicuro interesse e promettono di regalare tennis di ottimo livello agli appassionati.

L’Italia si gioca ben due possibilità di accesso agli ottavi di finale. Lorenzo Musetti affronta Brandon Nakashima per guadagnarsi l’ingresso tra i migliori sedici del tabellone e la sfida con il vincente dell’incontro Popyrin-Medvedev. Il giocatore toscano vive un momento eccellente, finale a Montecarlo e semifinale a Madrid, è appena entrato nella Top 10 e non sembra avere alcuna intenzione di fermare il suo percorso di crescita. Il numero otto sembra aver svoltato dal punto di vista mentale e contro lo statunitense potrà ricevere ulteriori conferme sul suo stato di forma in vista del momento decisivo del torneo.

Vuole continuare a sognare Francesco Passaro. Il tennista umbro ha già eguagliato il suo miglior risultato al Foro e sfida Karen Khachanov per entrare negli ottavi di finale. Il russo, testa di serie numero 23, è giocatore solido in grado di essere cliente insidioso sul rosso. Passaro però è reduce dalla grandissima prestazione offerta con Dimitrov e sui campi di Roma sa esaltarsi.

Alexander Zverev affronta il qualificato lituano Vilius Gaubas, giustiziere di Shapovalov nel turno precedente, e non può permettersi il lusso di sottovalutare un rivale che, comprese le qualificazioni, ha già vinto quattro partite. Nel suo secondo impegno nel torneo Carlos Alcaraz, al rientro dopo l’infortunio che lo ha costretto al forfait a Madrid, testa le sue condizioni contro il serbo Laslo Djere, specialista dei campi in rosso.

Nel match più affascinante di giornata il francese Artur Fils sfida il greco Stefanos Tsitsipas. I due si ritrovano faccia a faccia a poche settimane dal confronto dei quarti di finale del torneo di Barcellona, incontro finito dopo pochi minuti per il ritiro del tennista ellenico.

In campo femminile la numero uno del mondo Aryna Sabalenka fronteggia l’americana Sofia Kenin, testa di serie di numero 31. Le sfide più interessanti sembrano però riguardare Mirra Andreeva, la testa di serie numero 7 è attesa dalla ceca Linda Noskova, e il faccia a faccia Emma Navarro–Clara Tauson.