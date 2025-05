Internazionali d’Italia 2025, Musetti affronterà Medvedev. Agli ottavi Alcaraz e Zverev

Si sono delineati gli ottavi di finale nella parte bassa del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia. Vince e convince Lorenzo Musetti, che ha offerto una prestazione di alto livello contro l’americano Brandon Nakashima, battuto in due set con il punteggio di 6-4 6-3. Il toscano affronterà ora il russo Daniil Medvedev, mai sconfitto in carriera, che ha superato agevolmente l’australiano Alexey Popyrin per 6-4 6-1.

Vola agli ottavi di finale anche Carlos Alcaraz, che ha superato in due set il serbo Laslo Djere con il punteggio di 7-6 6-2. Lo spagnolo se la vedrà ora con il russo Karen Khachanov, che ha messo fine al cammino di Francesco Passaro. Il numero ventiquattro del mondo ha dominato contro il perugino, imponendosi per 6-3 6-0 in poco più di un’ora di gioco.

Deve lottare un set Alexander Zverev contro il sorprendente Vilius Gaubas, numero 144 del mondo, prima di chiudere la pratica per 6-4 6-0 e staccare il biglietto per gli ottavi dove ci sarà una super sfida con il francese Arthur Fils. Il transalpino ha vinto uno dei match più attesi della giornata, rimontando il greco Stefanos Tsitsipas e vincendo al terzo con il punteggio di 2-6 6-4 6-2.

Continua anche il cammino di Jack Draper, che raggiunge per la prima volta gli ottavi agli Internazionali d’Italia. Il britannico ha sconfitto il ceco Vit Kopriva in due set per 6-4 6-3. Il numero cinque del mondo affronterà ora il francese Corentin Moutet, che ha realizzato la grande sorpresa della giornata, eliminando Holger Rune al termine di una pazzesca battaglia di tre ore e quarantasei minuti, con il transalpino che si è imposto per 7-5 5-7 7-6.

RISULTATI ATP ROMA 2025 (11 MAGGIO)

Fils (Fra) b. Tsitsipas (Gre) 2-6 6-4 6-2

Medvedev (Rus) b. Popyrin (Aus) 6-4 6-1

Moutet (Fra) b. Rune (Den) 7-5 5-7 7-6

Musetti (Ita) b. Nakashima (Usa) 6-4 6-3

Zverev (Ger) b. Gaubas (Ltu) 6-4 6-0

Draper (Gbr) b. Kopriva (Cze) 6-4 6-3

Khachanov (Rus) b. Passaro (Ita) 6-3 6-0

Alcaraz (Esp) b. Djere (Srb) 7-6 6-2