Internazionali d’Italia 2025: arriva anche il maxischermo sul Pietrangeli

Il Centrale non basta più. E allora arriva anche l’iniziativa per far vivere una giornata di spessore anche agli spettatori che non sono in possesso dei biglietti degli incontri più ambiti: il maxischermo su quello che un tempo Centrale è stato, ma oggi ha la nomea di stadio delle statue.

Lo schermo, come comunicato dall’organizzazione degli Internazionali, sarà posto sul lato nord del Pietrangeli a partire da stasera, misurerà 12 metri per 7 e permetterà agli spettatori di assistere sia alla semifinale Sinner-Paul che alle quattro finali (le due di singolare e le due di doppio).

La modalità d’ingresso indicata è quella legata ai possessori del biglietto Ground, che già offre l’accesso ai campi esterni e che, in questo caso, permetterà proprio di portarsi su questo maxischermo sito all’interno di uno dei campi più apprezzati al mondo.

Non resta, insomma, che continuare a vedere quanto l’onda dei successi italiani a Roma (con vista, a questo punto, su un Roland Garros che si fa assai interessante) stia diventando importante. Sinner, Musetti, Paolini da sola e con Errani: è un continuo totale allo stato attuale delle cose.