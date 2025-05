Internazionali d’Italia 2025, approdano ai quarti Alcaraz, Zverev e Draper

Giornata dedicata agli ottavi di finale per il tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2025. Approdano ai quarti di finale, senza eccessivi patemi, Carlo Alcaraz, Alexander Zverev e Jack Draper. L’Italia sorride con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Jack Draper perde un set prima di uscire alla distanza e superare Corentin Moutet. L’inglese s’impone 1-6 6-4 6-3 in due ore e diciannove minuti. Carlos Alcaraz deve lottare per due ore e mezza prima di poter esultare per festeggiare l’ingresso nei quarti di finale. Lo spagnolo, testa di serie numero 3, vince 6-3 3-6 7-5 contro il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 23.

Lorenzo Musetti, ottavo favorito del seeding, regola 7-5 6-4, in un’ora e quaranta minuti, il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 10. Vince un’autentica maratona Hubert Hurkacz. Il polacco, testa di serie numero 30, impiega tre ore ed un minuto per avere ragione della resistenza di Jakub Mensik con il punteggio di 7-6(5) 4-6 7-6(5).

Il numero uno del mondo Jannik Sinner doma 7-6(2) 6-3, in due ore e diciassette minuti, l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 17. Alexander Zverev, testa di serie numero due, piega 7-6(3) 6-1, in un’ora e quarantasette minuti, il francese Arthur Fils.

In chiusura di giornata lo statunitense Tommy Paul, numero 12 del mondo, batte 7-5 6-3, in un’ora e cinquantasei minuti, l’australiano Alex De Minaur. Rinviato ad oggi, a causa della lunga pausa forzata imposta al programma dalla pioggia, il match tra Jaume Munar e Casper Ruud.