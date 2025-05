Inter-PSG oggi, Finale Champions League calcio 2025: orario, canale in chiaro, streaming, probabili formazioni

Tutto pronto per la grande sfida tra Inter e Paris Saint-Germain, valevole come finale della Champions League 2024-2025. L’Allianz Arena di Monaco di Baviera (in Germania) si appresta ad ospitare l’ultimo atto della settantesima edizione della massima competizione europea di calcio maschile, con fischio d’inizio stasera alle ore 21.00.

A confronto i Campioni d’Italia della scorsa stagione e gli attuali Campioni di Francia, per un match che si preannuncia sulla carta abbastanza incerto e combattuto. Nerazzurri e parigini si contenderanno la “Coppa dalle grandi orecchie” in una sfida secca di 90 minuti, con eventuali tempi supplementari e rigori in caso di parità per determinare la vincitrice.

L’Inter è arrivata in finale chiudendo al quarto posto la League Phase ed eliminando nell’ordine Feyenoord, Bayern Monaco e Barcellona, mentre il PSG si è salvato in extremis nella prima fase (15° posto) dovendo passare dai playoff e superando Brest, Liverpool (ai rigori), Aston Villa e Arsenal per garantirsi l’accesso all’evento conclusivo di Monaco di Baviera.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, le probabili formazioni, il palinsesto tv e streaming di Inter-PSG, finale di Champions League. La partita verrà trasmessa integralmente in diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; in diretta streaming su tv8.it, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO INTER- PSG CHAMPIONS LEAGUE

Sabato 31 maggio

Ore 21.00 Inter vs PSG – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

PROGRAMMA INTER-PSG CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-PSG

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembelè, Kvaratskhelia.