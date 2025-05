Insaziabile Del Toro: la maglia rosa conquista altri secondi di abbuono al Giro nel paese di Don Camillo

Isaac Del Toro ha sprintato al KM Red Bull e ha conquistato due secondi di abbuono nel cuore della dodicesima tappa del Giro d’Italia. La maglia rosa ha voluto lanciare la volata a Brescello quando mancavano 32 km al traguardo di Viadana: Andrea Pietrobon era ancora in fuga dalla prima ora ed è transitato per primo, il tedesco Kim Heiduk è uscito dal gruppo su ordine del colombiano Egan Bernal, ma subito dietro il leader della classifica generale ha avuto il guizzo giusto per chiudere in terza posizione.

Lo sloveno Matevz Govekar (Bahrain-Victorious) e il tedesco Nico Denz (Red Bull-BORA-hansgrohe) hanno provato a sopravanzare il messicano su richiesta dei rispettivi capitani (Antonio Tiberi e lo sloveno Primoz Roglic), ma non sono riusciti nell’intento. Isaac Del Toro si conferma insaziabile e riscrive così la classifica generale, dove ora svetta con 33” di vantaggio sullo spagnolo Juan Ayuso, 1’09” su Tiberi, 1’11” sul britannico Simon Yates, 1’26” su Roglic, 1’58” sull’ecuadoriano Richard Carapaz, 2’11” su Giulio Ciccone.

Lo sprint ha avuto luogo a Brescello, cittadina in provincia di Reggio Emilia passata alla storia perché cornice dei celeberrimi libri e film con protagonisti Don Camillo e Peppone. Le liti tra il parroco di paese e il sindaco hanno fatto epoca e riscosso notevole successo, che Brescello sia la location di un nuovo capitolo della diatriba tra i due compagni di squadra della UAE Emirates-XRG? Dopo la tappa dello sterrato nulla è più uguale e vedremo se lo sprint odierno cambierà ulteriormente gli equilibri.