INFINITA PAOLINI! Supera Shnaider con una rimonta inverosimile e conquista una storica semifinale agli Internazionali d’Italia!

Un viaggio da sogno sulle montagne russe. Jasmine Paolini si regala una giornata memorabile agli Internazionali d’Italia, conquistando una semifinale storica per il tennis italiano, dopo aver battuto con una rimonta incredibile la russa Diana Shnaider. La numero cinque del mondo si è imposta in tre set con il punteggio di 6-7 6-4 6-2 dopo due ore e venticinque minuti di gioco. Paolini riporta l’Italia in semifinale al Foro Italico dopo l’ultima volta datata 2014, quando a centrare questo traguardo era stata la sua amica e compagna di doppio Sara Errani. Adesso affronterà la vincente del quarto di finale tra l’ucraina Elina Svitolina e l’americana Peyton Stearns.

Una partita folle, con continui e clamorosi ribaltamenti nel punteggio. Paolini ha vinto il 56% dei punti quando ha servito la prima contro il 53% dell’avversaria. Shnaider ha concesso ben diciannove palle break all’azzurra, mentre sono state otto quelle offerte dall’italiana, che ha sofferto molto con la seconda (32% di punti vinti).

Il match comincia benissimo per Paolini, che sfrutta al meglio i doppi falli di Shnaider e strappa il servizio in apertura alla russa. La toscana domina in questo avvio, trovando un ulteriore break nel terzo game, scappando sul 4-0. Sembra un set ormai al sicuro per l’azzurra ed invece succede qualcosa di incredibile. Paolini si blocca improvvisamente e perde il servizio nel quinto gioco e poi clamorosamente a zero nell’ottavo, con Shnaider che trova una parità inaspettata. Nell’undicesimo game Paolini si procura una palla break e la sfrutta subito con un bel dritto vincente. Purtroppo l’azzurra si blocca ancora e Shnaider trova l’immediato controbreak. Si va al tie-break, dove Paolini sbaglia tutto e perde 7-1, con Shnaider che si prende un incredibile primo set.

Purtroppo l’azzurra risente completamente del momento negativo e va totalmente in confusione. Paolini perde a zero il proprio turno di battuta e poi successivamente subisce un altro break nel terzo, venendo completamente tradita dal dritto. Sul finire del quarto gioco ecco che arriva la pioggia, che permette probabilmente a Paolini di riordinare le idee e far passare la tempesta interiore. Shnaider sale comunque 4-0 alla ripresa del gioco, ma è comunque una Jasmine diversa proprio nello spirito. Paolini si procura cinque palle break in un interminabile sesto game e alla quinta occasione Shnaider mette in rete il dritto.Jasmine non si ferma più e prima pareggia i conti sul 4-4 e poi nel decimo gioco strappa ancora il servizio alla russa, che sbaglia nuovamente di rovescio. 6-4 per Paolini e si va al terzo nell’ovazione del Centrale.

In avvio di terzo set cambia ancora l’inerzia della partita, con Shnaider che si procura subito una palla break e la sfrutta con l’ennesimo dritto lungolinea vincente della sua partita. La russa si porta sul 2-0, ma questa partita continua a regalare colpi di scena e nel quarto game succede nuovamente di tutto. Paolini manca tre palle break, ma se ne procura una quarta e questa è quella decisiva, perchè la russa sbaglia di dritto e poi litiga con tutto il pubblico romano in festa. Da questo momento la partita cambia ancora del tutto. Paolini si prende il break anche nel sesto gioco con Shnaider che spara ancora fuori il dritto. La russa ha l’occasione del controbreak nel settimo game, ma il suo rovescio si ferma sul nastro. Paolini si salva e poi nell’ottavo game toglie ancora la battuta alla russa, che sbaglia ancora una volta di dritto e fa impazzire di gioia Jasmine, che vola in semifinale dopo una giornata che difficilmente dimenticherà.