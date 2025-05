Alex Palou non sbaglia e vince anche la 500 Miglia di Indianapolis

Alex Palou vince anche la 500 Miglia di Indianapolis battendo nel finale Marcus Ericsson. Il #10 di Chip Ganassi Racing, dominatore della stagione 2025 della NTT IndyCar Series, scrive la storia diventando il primo spagnolo ad imporsi nei 200 giri all’interno dell’Indianapolis Motor Speedway.

Dopo una breve ritardo per pioggia ed un clamoroso impatto contro le barriere durante l’ultimo giro di formazione per la Chevy #3 Team Penske del neozelandese Scott McLaughlin #3, la Indy500 è iniziata con un crash in curva 1 di Marco Andretti (Andretti Global #98).

La bandiera gialla dell’americano ha preceduto l’ottimo avvio da parte di Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan Racing #75), il giapponese ha provato a scremare il gruppo sin da subito insieme a Pato O’Ward (McLaren #5) ed Felix Rosenqvist (Michael Shank Racing #60).

Una nuova neutralizzazione per qualche goccia di pioggia ha cambiato la classifica, tutti si sono fermati ai box prima della ripartenza ad eccezione di delle tre unità di Ed Carpenter Racing e della vettura #30 RLL di Devlin DeFrancesco. Il canadese è ripartito quarto alle spalle di Alexander Rossi #20, Christian Rasmussen #21 ed Ed Carpenter #33.

Senza bandiere gialle, come da copione, Sato ha ripreso il controllo delle operazioni gestendo al meglio il primo pit in regime di green flag. L’ex pilota di F1 ha iniziato a guardarsi le spalle da David Malukas (Foyt #4), la classifica non è cambiata fino all’ingresso di una nuova caution a 120 giri dalla fine per un incidente all’ingresso della pit road per l’olandese Rinus VeeKay (Dale Coyne Racing #18).

Tutti hanno approfittato per fermarsi ai box ad eccezione di Ryan Hunter-Reay (Dreyer & Reinbold Racing #23), DeFrancesco ed Ed Carpenter. Il tridente ha condotto la ripartenza, mentre è da segnalare un sorpasso di Alex Palou (Chip Ganassi Racing #10) ai danni di Sato e Malukas nella stretta pit road del catino di Indianapolis.

Dopo una breve caution che in curva 2 ha eliminato Kyle Larson (Arrows McLaren #17), Sting Ray Robb (Juncos Racing #77) e Kyffin Simpson (Ganassi #8), la Indy500 è entrata nel vivo dopo aver scavalcato la metà gara. DeFrancesco ha mantenuto il primato provvisorio, respingendo Conor Daly (Juncos Racing #76) e Malukas.

Una nuova sosta ai box non ha cambiato i valori in campo, Daly e Malukas sono rimasti in bagarre per il primato insieme a Palou ed anche all’auto #14 Foyt dell’americano Santino Ferrucci. Protagonista di spicco anche Hunter-Reay, vincitore della leggendaria sfida nello Stato dell’Indiana nel 2014.

L’ultima sosta in regime di green flag ha permesso anche a Marcus Ericsson (Andretti Global #28) di tornare in contesa per la vittoria. Lo scandinavo si è piazzato davanti a Palou, Malukas ed al messicano Pato O’Ward (McLaren #5), in rimonta dopo aver perso posizioni nel cuore della competizione.

Gli ultimi giri, senza bandiere gialle, hanno visto un solo protagonista: Palou. Il catalano è balzato al comando a 13 giri dalla fine, il #10 della serie superato Ericsson che non è più riuscito a tornare in testa al comando.

Malukas si è dovuto accontentare della terza piazza precedendo O’Ward, Rosenqvist e Kyle Kirkwood (Andretti #27). Completano nell’ordine la Top10 della gara Ferrucci, Rasumssen, Christian Lundgaard (Arrows McLaren #7) e Daly. Settimana prossima subito un nuovo round per la NTT IndyCar Series a Detroit.

CLASSIFICA INDY500 2025

10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 200 P 42.451 212.008 39.995 225.026 5

28 RUN Marcus Ericsson Andretti Global 200 P 0.682 0.682 42.640 211.071 40.251 223.597 6

4 RUN David Malukas A.J. Foyt Enterprises 200 P 1.143 0.460 42.675 210.894 40.258 223.56 5

5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 200 P 2.133 0.990 43.201 208.329 39.822 226.003 5

60 RUN Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 200 P 2.946 0.814 43.652 206.174 40.124 224.304 5

27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Global 200 P 3.982 1.036 43.407 207.337 40.086 224.516 5

14 RUN Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 200 P 4.990 1.008 43.490 206.946 39.903 225.549 5

21 RUN Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing 200 P 6.027 1.037 43.432 207.22 39.895 225.595 7

7 RUN Christian Lundgaard Arrow McLaren 200 P 9.259 3.232 45.408 198.202 40.073 224.59 7

76 RUN Conor Daly Juncos Racing 200 P 13.313 4.053 45.506 197.777 40.089 224.502 5

75 RUN Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing 200 P 16.916 3.603 48.848 184.243 40.110 224.384 5

90 RUN Callum Ilott Prema Racing 200 P 21.392 4.476 50.580 177.937 40.385 222.857 5

06 RUN Helio Castroneves Meyer Shank Racing 200 P 59.612 38.220 1:15.076 119.879 39.792 226.178 6

30 RUN Devlin DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan Racing 200 P 1:02.1039 2.492 1:03.056 142.729 40.482 222.323 5

45 RUN Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 200 P 1:03.0004 0.896 1:03.380 142 40.621 221.558 10

6 RUN Nolan Siegel Arrow McLaren 199 P 1 lap 1 lap 42.019 214.189 40.000 224.999 5

26 RUN Colton Herta Andretti Global 199 P 52.319 52.319 51.870 173.511 40.151 224.154 10

33 RUN Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 199 P 55.991 3.672 54.806 164.216 40.295 223.352 5

12 RUN Will Power Team Penske 199 P 57.260 1.269 55.761 161.402 40.030 224.831 7

15 RUN Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 199 P 1:26.4105 29.150 1:07.396 133.539 40.479 222.338 8

66 RUN Marcus Armstrong Meyer Shank Racing 198 P 2 laps 1 lap 45.204 199.099 40.291 223.374 8

24 RUN Jack Harvey Dreyer & Reinbold Racing 198 P 24.278 24.278 51.921 173.34 40.450 222.495 8

9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 197 P 3 laps 1 lap 54.282 165.801 39.915 225.48 10

23 RUN Ryan Hunter-Reay Dreyer & Reinbold Racing 171 P 29 laps 26 laps 2:44.149 54.828 40.098 224.451 6

2 RUN Josef Newgarden Team Penske 135 P 65 laps 36 laps 5:04.612 29.546 40.249 223.606 6

77 RUN Sting Ray Robb Juncos Racing 91 P 109 laps 44 laps 1:07.429 133.474 40.264 223.525 3

17 RUN Kyle Larson Arrow McLaren 91 P 0.023 0.023 1:07.847 132.651 39.865 225.759 3

8 RUN Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 91 P 0.044 0.022 1:04.742 139.013 40.174 224.027 3

83 RUN Robert Shwartzman Prema Racing 87 P 113 laps 4 laps 1:29.405 100.666 40.137 224.231 2