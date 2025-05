IndyCar, Palou ancora senza avversari anche nell’Indy GP

Alex Palou non ha rivali nella NTT IndyCar Series 2025. Lo spagnolo di Chip Ganassi Racing ottiene il quarto acuto in cinque corse allungando sensibilmente su tutto il resto dello schieramento.

Il campione in carica, dopo una nuova pole, si è imposto per la 15ma volta in carriera, la terza nel road course di Indianapolis. Il #10 del gruppo è stato nuovamente perfetto in tutta la competizione, semplicemente il migliore con margine.

Pato O’Ward (McLaren #5) ha chiuso in seconda piazza precedendo Will Power (Penske #12), Scott McLaughlin (Penske #3) e Scott Dixon (Chip Ganassi Racing #9) hanno chiuso nell’ordine una prova che non ha risentito di una caution scattata a 15 giri dalla fine per un problema a David Malukas (Foyt #4).

Archiviato il GP nel catino di Speedway l’attenzione si sposta sulla 500 Miglia di Indianapolis che commenteremo come da tradizione tra due settimane. Il prossimo weekend attenzione non perdetevi però le qualifiche che determineranno lo schieramento di partenza rigorosamente composto da 33 auto.