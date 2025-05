IndyCar, dopo Indianapolis si continua subito da Detroit

Dopo sei competizioni in archivio e soprattutto la Indy 500, riparte da Detroit la NTT IndyCar Series per una nuova prova cittadina da non perdere. La nota città che sorge nello Stato del Michigan torna protagonista per un appuntamento molto particolare che negli ultimi anni è cambiato radicalmente.

Il tracciato non ha eguali nel calendario, una tortuosa pista ai piedi della sede generale di General Motors. Il percorso di Detroit non è il medesimo che accolse il Mondiale di F1 dal 1982 al 1988. La metratura complessiva è di 1.700 miles (2.736 km), intervallati da dieci particolari curve e soprattutto un lungo rettilineo che precede un ‘secco’ tornante verso sinistra. Sono quindi molte le differente da Belle Isle, storica location che per anni ha accolto la IndyCar a Detroit.

Lo spagnolo Alex Palou (Chip Ganassi Racing #10), vincitore anche a Indy settimana scorsa ed il neozelandese Scott Dixon (Chip Ganassi Racing #9) hanno vinto nella storia di questa competizioni. Il sei volte campione ottenne una bellissima affermazione nel giugno del 2024 al termine di una sfida ricca di colpi di scena e di neutralizzazioni.

Chevrolet insegue ancora il primo acuto davanti ai propri dirigenti. Ganassi è infatti un team che da anni gareggia con Honda, diretto e da alcuni anni unico rivale di General Motors nella più importante serie americana riservata alle ruote scoperte.