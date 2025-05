Il Tottenham vince l’Europa League: grandi parate di Vicario, gol di Johnson e Manchester United ko

Il Tottenham ha vinto l’Europa League, sconfiggendo il Manchester United per 1-0 nella finale andata in scena allo Stadio San Mames di Bilbao (Spagna). Il derby inglese ha sorriso agli Spurs, che hanno così alzato al cielo il secondo trofeo continentale per importanza per la terza volta nella propria storia dopo i sigilli del 1972 e del 1984.

I Red Devils hanno invece perso il secondo atto conclusivo consecutivo dopo quello del 2021 contro il Villareal, non riuscendo a mettere le mani sul trofeo dopo la festa del 2017. Il titolo torna in Inghilterra a sei anni di distanza dall’affermazione del Chelsea, che a Baku ebbe la meglio nel derby con l’Arsenal, e il Tottenham succede all’Atalanta nell’albo d’oro.

La formazione di coach Postecoglou torna a fare festa in Europa dopo 41 anni e guadagna anche la qualificazione alla prossima Champions League. A risolvere la contesa è stato Johnson al 42′: l’esterno ha colpito il pallone nel cuore dell’area di rigore, la sfera è carambolata su Shaw ed è finita in rete. Nel finale grandi parate di Vicario, prima su Garnacho e poi su Shaw proprio allo scadere.