Il ruggito delle campionesse olimpiche! Errani/Paolini vincono la battaglia con Fernandez/Putintseva e approdano ai quarti a Roma!

Prosegue con successo la difesa del titolo di doppio femminile agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini: la coppia numero 3 del seeding, negli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Roma, supera il duo formato dalla canadese Leylah Fernandez e dalla kazaka Yulia Putintseva con lo score di 6-4 4-6 [10-7] in un’ora e quaranta minuti. Ai quarti per le campionesse olimpiche ci saranno le vincenti del match tra le azzurre Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato e la filippina Alexandra Eala e la statunitense Coco Gauff.

Nel primo set Fernandez e Putintseva si salvano in apertura al punto decisivo, mentre Errani nel quarto game cede il servizio dopo che la coppia azzurra si fa rimontare dal 30-0. Al deciding point del quinto gioco arriva l’immediato controbreak della coppia italiana, che poi firma l’aggancio sul 3-3. La canadese e la kazaka si salvano al punto decisivo anche nel settimo game, ma da quel momento le azzurre diventano implacabili, tenendo entrambe il proprio turno in battuta a zero e trovando lo strappo, che sarà decisivo, a trenta nel nono gioco. L’epilogo arriva sul 6-4 dopo 40 minuti.

Nella seconda frazione la sfida sembra mettersi in discesa per le azzurre, che centrano il break al deciding point del game d’apertura e poi scappano sul 2-0, ma da quel momento arrivano quattro giochi consecutivi per Fernandez e Putintseva, Nel settimo game la coppia italiana trova il controbreak a zero, ma poi il deciding point dell’ottavo gioco consegna il 5-3 alla canadese ed alla kazaka. Si arriva al punto decisivo anche nel nono game, e questa volta a sorridere sono le campionesse in carica, che trovano ancora una volta il controbreak. Paolini, però, nel decimo gioco cede la battuta a quindici e così Fernandez e Putintseva restituiscono il 6-4 in 43 minuti.

Nel match tiebreak dall’1-1 Fernandez e Putintseva allungano sul 3-1, ma le azzurre da quel momento infilano cinque punti consecutivi e ribaltano lo score sul 6-3. La canadese e la kazaka recuperano entrambi i minibreak di ritardo, ma le campionesse in carica girano sul 7-5. Errani tiene entrambi i servizi e si procura 3 match point sul 9-6, ed il secondo è quello buono per la vittoria sul 10-7 dopo 17 minuti.

Le statistiche premiano le azzurre, che vincono 72 punti contro i 61 delle avversarie, facendo la differenza soprattutto con la seconda di servizio, con la quale si attestano al 67% contro il 35% di Fernandez e Putintseva. Entrambe le coppie sfruttano 5 palle break, ma le italiane se ne procurano 13, mentre la canadese e la kazaka si fermano a quota 6.