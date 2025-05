Il Roland Garros celebra Rafa Nadal. Oggi grande evento alla presenza di Djokovic, Federer e Murray

Oggi il Roland Garros celebrerà il suo Re. Stiamo parlando, ovviamente, di Rafael Nadal, capace di vincere sul Philippe Chatrier in ben 14 occasioni. Un record che difficilmente potrà essere superato, sia per longevità, sia per il numero in sé. Il dominio del nativo di Manacor sulla terra rossa parigina non ha mai avuto precedenti e ha segnato una pagina dello sport in generale, non solo del tennis. Sia ben chiaro.

Proprio per questo motivo, dopo l’annuncio dell’addio al tennis di Rafa Nadal, il Roland Garros si è subito mobilitato per pensare al giusto tributo al vincitore di 14 edizioni del torneo del Grande Slam parigino. Il tributo si terrà oggi, in occasione della prima giornata di match del torneo.

Quando avverrà la celebrazione del fuoriclasse spagnolo? Secondo quanto comunicato dal torneo, il tributo avverrà al termine dei match della sessione diurna sul campo centrale, più precisamente al termine della sfida che vedrà protagonista proprio Lorenzo Musetti. L’orario, quindi, potrebbe aggirarsi intorno alle ore 19.00, prima quindi dell’incontro della sessione serale che vedrà il nostro Lorenzo Sonego in campo contro lo statunitense Ben Shelton. Match previsto non prima delle ore 20:15.

Chi sarà presente? Non mancheranno gli ospiti di riguardo all’evento. Oltre alla presenza della famiglia del maiorchino e diversi amici, vedremo, come riportato da TennisWorldItalia, il celebre cestista Pau Gasol e Carlos Alcaraz. Ma, c’è di più. Vedremo anche il fresco vincitore di 100 tornei, Novak Djokovic, che ha confermato una sorta di “reunion” dei Fab-4. Assieme al serbo faranno la loro comparsa anche Roger Federer ed Andy Murray.

Le parole di Rafa Nadal: “Non sono uno che ama i tributi, ma il Roland Garros è ovviamente il torneo più importante della mia carriera, senza ombra di dubbio. Quindi, se si vuole fare qualcosa di grande, bisogna farlo lì”. La conferma di Amelie Mauresmo, direttrice del torneo parigino: “Vogliamo onorare Rafa e assicurarci di celebrarlo nel modo giusto. Vincere 14 volte qui è un ricordo davvero speciale per lui, un legame davvero speciale tra il torneo e Rafa. Saranno legati per sempre”.