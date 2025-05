IL RITORNO DEL RE! Jannik Sinner convince, batte Navone in 2 set e inizia bene la cavalcata romana

Bentornato Jannik! Al suo ritorno in campo Sinner convince contro l’argentino Mariano Navone e si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Dopo 104 giorni dall’ultima partita, il numero uno del mondo ritrova le sensazioni di un match ufficiale e supera in due set Navone con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e trentanove minuti di gioco. Il prossimo avversario dell’altoatesino sarà l’olandese Jesper De Jong, che ha battuto a sorpresa e molto nettamente lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Sinner ha chiuso il suo match con 21 vincenti contro i 10 dell’avversario. Jannik ha ottenuto il 63% dei punti quando ha servito la prima ed il 68% con la seconda. Un solo vero passaggio a vuoto per l’azzurro, quello nel secondo set, ma rimediando subito. Sinner ha commesso 24 errori non forzati, mentre sono stati 19 quelli di Navone.

Sicuramente c’è un po’ di emozione all’inizio e Navone sfrutta anche bene il momento, guadagnandosi una palla break nel terzo game con un ottimo schiaffo al volo. Sinner, però, rimedia subito con un rovescio lungolinea che tocca la riga di fondo e porta poi l’argentino all’errore. Un punto che sblocca definitivamente il numero uno del mondo, che tiene il servizio e poi va a prendersi il break nel game successivo. Sinner incide soprattutto con il rovescio, specialmente quello lungolinea, e concede davvero poco all’avversario, che al massimo arriva ai vantaggi nel nono game, con Jannik che chiude il primo set per 6-3 in 42 minuti.

Grande equilibrio in avvio di secondo set, con Navone che alza il proprio livello e cerca di giocare alla pari con il numero uno del mondo. Il sudamericano si procura una palla break nel quarto game, ma Sinner con una seconda solida porta all’errore l’argentino. Il settimo game è tiratissimo con Sinner che riesce a procurarsi quattro palle break. Le prime tre sfumano per l’altoatesino, ma sulla quarta la risposta di Sinner fa male e Navone sbaglia di rovescio. L’argentino comunque non molla e si procura un’inaspettata palla del controbreak nel game successivo, e la sfrutta, anche complice l’errore di Jannik su un dritto lungolinea che sembrava abbastanza comodo. L’inerzia del match, però, si ribalta subito, perché Sinner torna ad avere palla break e Navone spara fuori il dritto. Sinner non fa sconti questa volta e chiude al primo match point con un’ottima prima centrale. Jannik vince 6-4 e vola ai sedicesimi.