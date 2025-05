Il ranking ATP degli italiani prima Roland Garros: Sinner n.1, Musetti guadagna, che scalata di Cobolli, Berrettini si ferma

Il Roland Garros 2025 si è aperto nella giornata odierna e ci terrà compagnia fino a domenica 8 giugno. Il secondo Slam della stagione si preannuncia altamente appassionante e avvincente, l’Italia proverà a sognare in grande soprattutto con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: il fuoriclasse altoatesino si presenterà sulla terra rossa di Parigi da numero 1 del mondo, mentre il talentuoso toscano giocherà da numero 7 del mondo.

I due azzurri non hanno giocato nell’ultima settimana: Sinner ha mantenuto la vetta del ranking ATP con 10.380 punti davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz (8.850) e al tedesco Alexander Zverev (7.825), mentre Musetti è riuscito a superare il norvegese Casper Ruud, il quale non ha difeso i punti conquistati dodici mesi fa con il successo a Ginevra. Qual è la situazione degli altri italiani nel ranking ATP in vista del Roland Garros?

Flavio Cobolli ha vinto il torneo ATP 500 di Amburgo, ha scalato nove posizioni e giocherà nella capitale francese da numero 26 del mondo (suo best ranking). Matteo Berrettini non si esibirà sul mattone tritato a causa di un problema fisico, ha perso un paio di posizioni ed è scivolato al trentesimo posto della graduatoria.

Matteo Arnaldi si è invece fermato ai quarti di finale al torneo ATP 250 di Ginevra, ha recuperato tre piazze e si trova in 36ma posizione. Stabile la situazione di Lorenzo Sonego (44mo) e Luciano Darderi (45mo), più indietro Mattia Bellucci (68mo) e Luca Nardi (95mo). Fuori dalla top-100 si trovano Fabio Fognini (107mo) e Francesco Passaro (139mo).

RANKING ATP ITALIANI AL ROLAND GARROS

1. Jannik Sinner 10.380 (stabile)

7. Lorenzo Musetti 3.860 (+1)

26. Flavio Cobolli 1.920 (+9)

30. Matteo Berrettini 1.720 (-2)

36. Matteo Arnaldi 1.415 (+3)

44. Lorenzo Sonego 1.205 (stabile)

45. Luciano Darderi 1.159 (stabile)

68. Mattia Bellucci 891 (stabile)

95. Luca Nardi 645 (-1)

107. Fabio Fognini 536 (stabile)

139. Francesco Passaro 423 (+1)

167. Matteo Gigante 338 (stabile)

173. Andrea Pellegrino 328 (stabile)

185. Federico Arnaboldi 298 (+1)