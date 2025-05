Il palmares di Simon Yates: il Giro d’Italia dopo la Vuelta

Spesso sottovalutato, tante volte perdente, ma il palmares di Simon Yates, che oggi ha trovato la ciliegina sulla torta con il ribaltone al Giro d’Italia 2025, non può che essere invidiabile. Il britannico è andato a prendersi il secondo Grande Giro, una statistica più unica che rara soprattutto nelle ultime annate.

Passato professionista nel 2014 con la Orica GreenEDGE, ha trovato il primo successo di lusso nel 2016, quando si impose in una tappa della Vuelta di Spagna a Luintra. Ribera Sacra. L’anno successivo si è aggiudicato la Maglia Bianca, trionfando nella classifica dei giovani al Tour de France.

La vera esplosione c’è stata però nel 2018: un Giro d’Italia da sogno con tre vittorie di tappa e poi il crollo proprio sul Colle delle Finestre, con la crisi quando era in Rosa, lasciando spazio alla rimonta di Chris Froome. La stessa stagione però è arrivato il pronto riscatto con la Maglia Rossa conquistata alla Vuelta ciclista a España, primo Grande Giro della carriera.

Da lì un leggero calo, dato anche dalla crescita dei nuovi talenti. Non sono mancate le vittorie (34 totali in carriera), però latitavano gli acuti in classifica generale prima del colpaccio arrivato oggi a Sestriere.