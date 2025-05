Il messaggio di Massimo Rivola a Jorge Martin: “Abbiamo una moto che può vincere anche con lui”

Una vittoria che consente di togliersi dei sassolini dalle scarpe. Non è stato un periodo facile per l’Aprilia e l’amministratore delegato, Massimo Rivola. Il 2025 voleva essere l’anno dell’attacco al vertice, con l’ingaggio di Jorge Martin. I tanti episodi sfortunati che hanno messo fuori gioco il campione del mondo 2024 si sono andati ad aggiungere anche alle prestazioni al di sotto delle aspettative della moto di Noale.

E così, la vittoria odierna di Marco Bezzecchi ha un po’ il sapore della rivincita per chi ha sempre creduto in questo progetto. Nelle settimane precedenti, tante voci c’erano state di un possibile addio di Martin perché non più convinto dal progetto. Aprilia ha risposto prima con un comunicato, rivendicando il contratto esistente col pilota spagnolo e poi ribadendo il concetto proprio con Rivola quest’oggi a Silverstone dopo il successo.

“Voglio mandare un messaggio a Jorge: abbiamo una moto che può vincere anche con lui. È stato un periodo abbastanza difficile, non troppo fortunato dall’inizio della stagione, a causa di quello che è successo a Jorge. Pensavamo di aver fatto un buon lavoro a Noale, ma non siamo riusciti a dimostrarlo. Avevamo bisogno di questa vittoria. Mi piace vedere il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto. La vittoria ci piace, ci aiuta a capire che abbiamo le prestazioni, ma non i risultati“, ha dichiarato il manager italiano.

“È un messaggio che indica che la fabbrica sta lavorando sodo. Noi mandiamo il messaggio che la moto è pronta a vincere. Vogliamo vincere con Jorge e lo aspettiamo a braccia aperte. Quando un pilota ha così tanta sfortuna, ed è così da tanto tempo, si trova in una condizione che nessuno di noi è in grado di capire bene. Dobbiamo avere il massimo rispetto per la sua situazione, faremo di tutto per fargli capire che questo è il posto dove deve stare“, ha sottolineato Rivola.