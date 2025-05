Il Chelsea vince la Conference League e completa la bacheca. Enzo Maresca in festa da allenatore

Il Chelsea ha vinto la Conference League, sconfiggendo il Betis Siviglia per 4-1 nella finale andata in scena a Wroclaw (Polonia). La formazione inglese succede così a Roma, West Ham e Olympiacos nell’albo d’oro della terza competizione europea per importanza nata nel 2021-2022. Un successo che ha un po’ di tinte italiane visto che l’allenatore è l’italiano Enzo Maresca, al suo primo trionfo da coach dopo che da giocare aveva vinto uno scudetto con la Juventus e due Coppe UEFA con il Siviglia.

Il club di Stamford Bridge è diventato il primo ad aver conquistato tutte le Coppe Europee: Champions League nel 2012 e nel 2021, Europa League nel 2013 e nel 2019, Coppa delle Coppe nel 1971 e nel 1998, Supercoppa Europea nel 1998 e nel 2021. Il Betis Siviglia, che aveva eliminato la Fiorentina in una combattutissima semifinale, si è dovuto arrendere dopo essere passato in vantaggio e avere condotto a lungo un atto conclusivo poi completamente mutato negli ultimi trenta minuti.

Una formazione spagnola perde una finale europea dopo addirittura 24 anni: gli ultimi 19 atti conclusivi con almeno un’iberica in campo avevano sempre sorriso alla rappresentante della Liga. Il Betis è spassato in vantaggio al nono minuto con uno splendido diagonale di Abde, poi al 65′ la svolta nel giro di cinque minuti: Cole Palmer sale in cattedra, inventa due assist per Enzo Fernandez e Nico Jackson con il suo mancino e il Chelsea opera il sorpasso.

All’82mo minuto il sigillo di Pedro Neto con uno splendido tiro a giro su invito del giovane Dewsbury-Hall, poi nel recupero arriva anche la marcatura di Caicedo servito da Enzo Fernandez. Il Chelsea era già qualificato alla Champions League attraverso il campionato, dunque il posto per la prossima Europa League guadagnato stasera verrà riallocato a un’altra squadra.