I precedenti tra Sinner e Gasquet. Il francese riuscì a strappare un set sull’erba

Jannik Sinner giocherà domani contro Richard Gasquet in occasione del secondo turno del Roland Garros 2025. L’azzurro tornerà in campo dunque tre giorni dopo la vittoria su un altro francese, Arthur Rinderknech, con il punteggio di 6-4 6-3 7-5, per proseguire il suo cammino nel torneo più importante della stagione su terra battuta e secondo Slam in calendario.

Il numero uno al mondo, tornato recentemente a competere arrivando in finale a Roma dopo una sospensione di tre mesi per la vicenda Clostebol, ha già dimostrato di aver ritrovato un ottimo livello di gioco ed è quindi nettamente favorito in vista della prossima partita. I precedenti sorridono peraltro al 23enne altoatesino, in vantaggio 3-0 nei testa a testa con il veterano transalpino.

Lo scontro diretto più recente risale proprio al secondo round del Roland Garros 2024, quando Jannik si impose in tre set per 6-4 6-2 6-4 dominando in lungo e in largo senza concedere grandi chance all’avversario. Gasquet fu in grado però di strappargli un set sull’erba ad Halle nel 2023, perdendo comunque 6-3 5-7 6-2, mentre il loro primo confronto si disputò due anni fa sul cemento di Indian Wells con Sinner che ebbe la meglio per 6-3 7-6.