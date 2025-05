I possibili avversari di Jannik Sinner al Roland Garros turno per turno: pericolo Fils agli ottavi, rischio Berrettini ai sedicesimi

Con il ranking ATP rilasciato nella giornata odierna (lunedì 19 maggio) verranno definite le 32 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis: il sorteggio è previsto a partire dalle ore 14.00 di giovedì 22 maggio (quando sarà in programma anche quello femminile).

Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding e per questo motivo potrà ritrovare soltanto in finale Carlos Alcaraz (numero 2), mentre potrà incontrare uno tra Alexander Zverev (numero 3) e Taylor Fritz (numero 4) soltanto in semifinale.

Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Jack Draper, Novak Djokovic, Casper Ruud e Lorenzo Musetti. Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, ovvero, nell’ordine, Ben Shelton, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Grigor Dimitrov.

L’azzurro ai sedicesimi affronterà uno dei tennisti tra il 25 ed il 32 del seeding, ovvero Alexei Popyrin, Alejandro Davidovich Fokina, Denis Shapovalov, Matteo Berrettini, Brandon Nakashima, Felix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz e Giovanni Mpetshi Perricard, infine non incontrerà teste di serie nei primi due turni.

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER

Primo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Alexei Popyrin, Alejandro Davidovich Fokina, Denis Shapovalov, Matteo Berrettini, Brandon Nakashima, Felix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz e Giovanni Mpetshi Perricard.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Ben Shelton, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Grigor Dimitrov.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Jack Draper, Novak Djokovic, Casper Ruud e Lorenzo Musetti.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Alexander Zverev e Taylor Fritz.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Carlos Alcaraz.