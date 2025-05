I fratelli Berrettini sfidano Musetti/Sonego! Show tutto italiano in doppio a Roma!

Un incrocio davvero particolare. Sul campo della SuperTennis Arena, a chiusura del programma, ci sarà un incrocio piuttosto interessante. Due coppie azzurre si affronteranno nel primo turno del tabellone di doppio per provare a proseguire nel percorso.

Il riferimento è alla sfida tra i fratelli Matteo e Jacopo Berrettini e Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego. Una match davvero particolare in cui il rapporto fraterno va in contrapposizione a quello di amicizia. I due Berrettini per la prima volta si trovano a giocare insieme al Foro Italico e l’emozione non mancherà in quanto, essendo proprio di Roma, le emozioni non mancheranno.

Per contro, i due Lorenzo hanno dimostrato in passato di giocare piuttosto bene in doppio, combinando le loro caratteristiche: Sonego potente nella combinazione servizio-dritto e Musetti funambolico con i suoi recuperi. Vedremo cosa accadrà dunque nel corso di questo incontro, in relazione anche agli impegni di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti.

I due citati, infatti, hanno proseguito nel percorso in singolare e bisognerà anche vedere come concepiranno questo impegno nel doppio.