Holger Rune punzecchia Musetti: “Non può regalarmi il primo set, si spera in una battaglia”

Lorenzo Musetti affronterà il danese Holger Rune agli ottavi di finale del Roland Garros 2025: sarà l’incontro di cartello di domenica 1° giugno sulla terra rossa di Parigi, si preannuncia un confronto particolarmente serrato tra il tennista italiano e il formidabile rivale danese. Il toscano ha regolato in rimonta l’argentino Mariano Navone in quattro parziali, mentre il nordico è stato costretto al quinto set dallo scatenato padrone di casa Quentin Halys.

Holger Rune si è proiettato verso l’attesissimo confronto di domani durante la conferenza stampa che ha fatto seguito al sudato successo di ieri pomeriggio: “Penso che nel primo set stessi servendo bene e ho sbagliato un solo game di servizio nel momento sbagliato. È questo che ha fatto la differenza. Non credo di aver giocato male nel primo. Anche in questo caso, come per tutti i giocatori, non possiamo permetterci di regalare partite come questa”.

Il numero 10 del ranking ATP ha poi proseguito: “Probabilmente avrei potuto perdere anche per questo motivo. Come ha detto Musetti, non può permettersi di concedermi il primo set, e lo stesso vale per me, non posso permettermi di concedergli il primo set in questo modo. Penso che in attesa di questo match, si speri in una grande battaglia. Lui è in gran forma e non vedo l’ora”.