Hockey pista: Trissino supera Bassano in gara-1 di semifinale Scudetto. Lodi beffa Bassano

Certezze e colpi di scena nelle gare-1 valide per le semifinali Scudetto del Campionato di Serie A1 2024-2025 di hockey su pista, arrivato alla sua fase più calda. Tante le emozioni nei due match che hanno visto la vittoria, con qualche brivido, di Trissino ai danni di Bassano e l’importante successo in esterna di Lodi sul campo di Forte dei Marmi.

Ma andiamo con ordine. La squadra biancoblu si è imposta per 3-2 contro i conterranei bassanesi, conducendo una buona prestazione leggermente più contratta nei minuti finali. Partono fortissimo i padroni di casa che, al 18:37, passano subito in passaggio con Mendez Ortiz, per poi raddoppiare in scioltezza al 9:33 sfruttando la rete di Pereira Morais e tenendo in mano le radici del match.

Dopo appena cinque minuti dall’inizio del secondo tempo Mendez Ortiz sigla la doppietta personale, portando il tabellino sul 3-0 e indirizzando ormai quasi definitivamente la disputa. Ma sarà proprio in questo momento che Bassano alzerà la testa: al 14:31 infatti Roba Ovejero accorcia le distanze, dando così fiducia agli ospiti che, al 4:57, trovano il goal del 3-2 con Tamborindegui non riuscendo però a ripristinare gli equilibri, complice un buon controllo da parte degli uomini di Joao Pinto.

Termina invece a sorpresa la sfida tra Forte dei Marmi e Lodi, conclusasi con la vittoria dei lombardi in Toscana per 1-2. Partita pirotecnica tra le le due formazioni, con i giallorossi più arrembanti nella prima parte: al 12:16 del primo tempo infatti su Nadini manda avanti i suoi. Forte tenta di spingere e, al 18:22 della ripresa, pareggia i conti grazie ad un tiro diretto trasformato da Borgo. Poi, proprio agli sgoccioli, arriva la beffa da parte degli Amatori Wasken, maturata grazie al colpo di Compagno, siglato a 38 secondi della fine.

Le gare-2 si disputeranno il 13 (Lodi-Forte dei Marmi) e il 14 (Bassano-Trissino) maggio. Di seguito i tabellini.

SERIE A1 2024-2025 HOCKEY PISTA: I TABELLINI DELLE DUE SEMIFINALI

Sabato 10 Maggio 2025 – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

CANNICCIA MOTOR CLUB V.H. FORTE – AMATORI WASKEN LODI = 1-2 (0-1, 1-1)

La Canniccia Motor Club VH Forte: Gnata (C),Ipinazar Pat, Ipinazar Fra, Torner, Ambrosio – Borgo, Rossi, Chereches, Ambrosio G, Ciupi – All: De Gerone

Lodi: Grimalt (C), Najera, Antonioni, Faccin, Compagno – Fernandes, Nadini, Giovannetti, Bozzetto, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1° tempo: 12’44” Nadini (LOD) – 2° tempo: 6’38” Borgo (tir.dir) (LOD), 24’22” Compagno (LOD)

Espulsioni: 2° tempo: 6’38” Najera (2′) (LOD)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Louis Hyde di Breganze (VI)

Domenica 11 Maggio 2025 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)

HOCKEY TRISSINO – UBROKER HOCKEY BASSANO 1954

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica e Simone Brambilla di Agrate (MB) *in aggiornamento*