Hockey pista: Lodi vicina alla finale scudetto, Bassano e Trissino sull’1-1

La tornata di gare -2 delle semifinali scudetto della Serie A1 di hockey pista è andata ufficialmente in archivio e se da una parte c’è una squadra che ha messo spalle al muro l’altra, dall’altro lato c’è una serie che si è sistemata in perfetta parità.

Dopo aver vinto fuori casa, il Lodi si impone anche al PalaCastellotti regolando 4-2 il Forte dei Marmi portandosi così 2-0 avanti nel duello e procurandosi ben 3 match point per strappare il pass per le finali scudetto.

Nel testa a testa veneto fra Bassano e Trissino invece, la squadra di Bertolucci sistema le cose imponendosi in casa 6-2 sui rivali. Ora l’eliminatoria è sull’1-1.

Gare -3 in programma fra sabato 17 e domenica 18 maggio. Forte dei Marmi dovrà necessariamente vincere per avere ancora delle chance, mentre chi si imporrà fra Bassano e Trissino, con i secondi a giocare in casa questa volta, si porterà a una sola gara dalla finale playoff. Di seguito i tabellini e il calendario.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF – SEMIFINALI – GARA-2 – Programma e note tecniche

Martedì 13 Maggio 2025 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi

AMATORI WASKEN LODI – LA CANNICCIA MOTOR CLUB V.H.FORTE = 4-2 (1-1, 3-1) – Serie (2-0)

Amatori Wasken Lodi: Grimalt (C), Najera, Antonioni, Compagno, Faccin – Fernandes, Nadini, Giovannetti, Bozzetto, Porchera – All. Bresciani

Canniccia Motor Club VH Forte: Gnata (C), Ipinazar P, Torner, Ipinazar F, Ambrosio – Borgo, Rossi, Cacciaguerra, Giovannelli, Ciupi – All. De Gerone

Marcatori: 1° tempo: 7’51” Borgo (FDM), 15’35” Najera (LOD) – 2° tempo: 0’49” Nadini (LOD), 14’20” Faccin (LOD), 18’06” Rossi (FDM), 21’11” Compagno (LOD)

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Marco Rondina di Vercelli

Mercoledì 14 Maggio 2025 – ore 20:45 – PalaUbroker Bassano del Grappa (VI)

UBROKER HOCKEY BASSANO 1954 – HOCKEY TRISSINO = 6-2 (3-1, 3-1)

Ubroker Bassano: Verona, Silva I, Pozzato, Tamborindegui, Galbas J – Scuccato (C), Riba, Barbieri N, Baggio, Bertuzzo – All. Bertolucci A

Hockey Trissino: Sgaria B, Gavioli, Mendez, Cocco G, Malagoli – Pinto (C), Garcia R, Morais, Tognetti, Zampoli – All. Bertinato

Marcatori: 1° tempo: 8’09” Galbas (BAS), 17’17” Morais (TRI), 17’40” Riba (BAS), 24’19” Scuccato (BAS) – 2° tempo: 1’42” Alvarinho (TRI), 13’01” Scuccato (BAS), 19’09” Silva I (BAS), 22’47” Silva I (BAS)

Espulsioni: 1° tempo: 21’19” Malagoli (2′) (TRI) e Silva I (2′) (BAS)

Arbitri: Alfonso Rago di Giovinazzo (BA) e Louis Hyde di Breganze (VI)

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF – SEMIFINALI – GARA-2 – MARTEDI’ 13 E MERCOLEDI’ 14 MAGGIO 2025

Semifinale #2 – Martedì 13 Maggio ore 20:45 – Amatori Wasken Lodi x La Canniccia Motor Club V.H. Forte = 4-2 (serie 2-0)

Semifinale #1 – Mercoledì 14 Maggio ore 20:45 – Ubroker H.Bassano 1954 x Hockey Trissino = 6-2 – (serie 1-1)

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF – SEMIFINALI – GARA-3 – SABATO 17 E DOMENICA 18 MAGGIO 2025

Semifinale #2 – Sabato 17 Maggio ore 20:45 – La Canniccia Motor Club V.H. Forte x Amatori Wasken Lodi (serie 0-2)

Semifinale #1 – Domenica 18 Maggio ore 18:00 – Hockey Trissino x Ubroker H.Bassano 1954 (serie 1-1)

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF – SEMIFINALI – EVENTUALE GARA-4 – MARTEDI’ 20 E MERCOLEDI’ 21 MAGGIO 2025

Semifinale #2 – Martedì 20 Maggio ore 20:45 – Amatori Wasken Lodi x La Canniccia Motor Club V.H. Forte

Semifinale #1 – Mercoledì 21 Maggio ore 20:45 – Ubroker Bassano H.1954 x Hockey Trissino

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF – SEMIFINALI – EVENTUALE GARA-5 – SABATO 24 E DOMENICA 25 MAGGIO 2025

Semifinale #2 – Sabato 24 Maggio ore 20:45 – La Canniccia Motor Club V.H. Forte x Amatori Wasken Lodi

Semifinale #1 – Domenica 25 Maggio ore 18:00 – Hockey Trissino x Ubroker H.Bassano 1954