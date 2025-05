Hockey pista: Forte dei Marmi allunga la serie, Trissino torna in vantaggio

Le semifinali playoff della Serie A1 2024-2025 di hockey pista regalano guizzi, emozioni e gol. Ecco come sono andate le rispettive gare -3 dei duelli verso la finalissima tricolore.

Forte dei Marmi la spunta ai rigori contro il Lodi al termine di una partita pirotecnica che ha visto gli ospiti andare in vantaggio prima 0-3 e poi 1-4, prima di subire la rimonta dei toscani. Alla fine è 5-5: si va ai supplementari, dove però non succede nulla. Rigori: gli uomini di De Gerone risultano più freddi e precisi spuntandola alla fine 7-6. La serie si sistema sul 2-1 per il Lodi.

In casa invece il Trissino si impone 4-2 contro il Bassano tornando avanti 2-1 nella serie. Dopo l’1-1 del primo tempo e il 2-2 in apertura di ripresa, la squadra di Bertinato la risolve grazie alle zampate di Mendez e Morais.

Di seguito i tabellini delle partite e i calendari delle prossime gare. Si tornerà in pista per le rispettive gare -4 martedì 20 e mercoledì 21 maggio a campi invertiti. Lodi, in casa, e Trissino, in trasferta, hanno i match point per poter ottenere il pass per la finale tricolore.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF – SEMIFINALI – GARA-3; SERIE A1: PLAYOUT, GIORNATA N.4 – Programma e note tecniche

Sabato 17 Maggio 2025 – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

LA CANNICCIA MOTOR CLUB V.H. FORTE – AMATORI WASKEN LODI = 7-6 ai rigori (0-2, 5-3, 0-0, 0-0, 2-1)

Canniccia Motor Club VH Forte: Gnata (C), Torner, Ipinazar P, Ipinazar F, Ambrosio F – Borgo, Rossi, Chereches, Ambrosio G, Ciupi – All. De Gerone

Amatori Wasken Lodi: Grimalt (C), Najera, Antonioni, Faccin, Compagno – Fernandes, Nadini, Giovannetti, Bozzetto, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1° tempo: 6’05” Faccin (rig) (LOD), 6’25” Compagno (LOD) – 2° tempo: 4’23” Nadini (LOD), 5’14” Torner (FDM), 7’24” Nadini (LOD), 7’29” Borgo (tir.dir) (FDM), 8’21” Borgo (FDM), 14’45” Najera (LOD), 18’22” Borgo (tir.dir) (FDM), 19’39” Borgo (FDM) – Rigori: n.24. Gol di Torner ed Ambrosio (FDM), Faccin (LOD)

Espulsioni: 1° tempo: 22’32” Najera (2′) (LOD) – 2° tempo: 7’29” Grimalt (2′) (LOD), 18’33” Bresciani (2′) (all. LOD)

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA)

Domenica 18 Maggio 2025 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)

HOCKEY TRISSINO – UBROKER BASSANO 1954 = 4-2 (1-1, 3-1)

Hockey Trissino: Zampoli, Gavioli D, Cocco, Malagoli, Mendez – Garcia R, Morais, Pinto J (C), Piccoli Gio, Sgaria – All. Bertinato

Ubroker Bassano: Verona, Silva I, Pozzato, Tamborindegui, Galbas – Scuccato (C), Riba, Barbieri N, Baggio, Bertuzzo – All. Bertolucci A

Marcatori: 1° tempo: 5’07” Galbas (BAS), 9’15” Malagoli (tir.dir) (TRI) – 2° tempo: 3’12” Gavioli (TRI), 4’36” Pozzato (BAS), 13’21” Mendez (TRI), 18’12” Morais (TRI)

Espulsioni: 1° tempo: 9’15” Silva I (2′) (BAS) – 2° tempo: 0’32” Zampoli (2′)(TRI)

Arbitri:Alessandro Eccelsi di Novara e Carlo Iuorio di Bassano (VI)

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF – SEMIFINALI – GARA-3 – SABATO 17 E DOMENICA 18 MAGGIO 2025

Semifinale #2 – Sabato 17 Maggio ore 20:45 – La Canniccia Motor Club V.H. Forte x Amatori Wasken Lodi = 7.6 ai rigori (serie 1-2)

Semifinale #1 – Domenica 18 Maggio ore 18:00 – Hockey Trissino x Ubroker H.Bassano 1954 = 4-2 (serie 2-1)

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF – SEMIFINALI – GARA-4 – MARTEDI’ 20 E MERCOLEDI’ 21 MAGGIO 2025

Semifinale #2 – Martedì 20 Maggio ore 20:45 – Amatori Wasken Lodi x La Canniccia Motor Club V.H. Forte (serie 2-1) – DIRETTA FISR

Semifinale #1 – Mercoledì 21 Maggio ore 20:45 – Ubroker Bassano H.1954 x Hockey Trissino (serie 2-1)

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF – SEMIFINALI – EVENTUALE GARA-5 – SABATO 24 E DOMENICA 25 MAGGIO 2025

Semifinale #2 – Sabato 24 Maggio ore 20:45 – La Canniccia Motor Club V.H. Forte x Amatori Wasken Lodi

Semifinale #1 – Domenica 25 Maggio ore 18:00 – Hockey Trissino x Ubroker H.Bassano 1954