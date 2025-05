Hockey ghiaccio: vittorie pesanti per Finlandia e Cechia ai Mondiali 2025. Francia retrocessa

I Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio hanno mandato in archivio la penultima giornata della prima fase a gruppi. Ancora emozioni e gol in pista, fra Pool A e Pool B: con anche i primi verdetti.

Gruppo A

Importante successo della Slovenia che si impone 3-1 sulla Francia al termine di una partita controllata quasi sempre dai balcanici, in vantaggio con Jevoszek e Simsic e poi capaci di contenere il ritorno dei transalpini – a referto con Bozon – chiudendo i conti allo scadere (empty net) con Torok. Con questo ko la selezione d’oltralpe retrocede matematicamente in Seconda Divisione.

Affermazione pesantissima per la Finlandia che batte il Canada agli shoot out e manda un messaggio a tutte le pretendenti all’oro. Dopo lo 0-0 iniziale, nel secondo periodo i nordamericani la sbloccano con O’Reilly, ma i finnici non demordono e nel terzo parziale pareggiano con Puistola. Si va ai supplementari, poi agli shoot out dove a decidere è il penalty di Tolvanen, in combinata con le parate di Saros.

Gruppo B

Roboante vittoria per 5-0 della Cechia sulla Germania: Pastrnak e soci incontenibili sin dalle prime battute, con Flek in grado di timbrare una doppietta per mandare al tappeto i tedeschi. Infine successo di misura 1-0 per la Norvegia sull’Ungheria. A orientare la contesta è stata la rete di Steen nel primo periodo. Scandinavi al settimo cielo per aver centrato la salvezza.

Classifica

Gruppo A

Svezia 18

Canada 16

Finlandia 13

Lettonia 9

Austria 7

Slovacchia 7

Slovenia 4*

Francia 1*

* A partite piene già disputate

Gruppo B

Cechia 17

Svizzera 16

Stati Uniti 14

Danimarca 9

Germania 9

Norvegia 4*

Ungheria 4*

Kazakistan 3

* A partite piene già disputate

La Francia è matematicamente retrocessa in Seconda Divisione