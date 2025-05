Hockey ghiaccio: USA, Canada e Germania vincono largamente. Zampata della Cechia

Una nuova giornata della fase inaugurale dei Mondiali 2025 di hockey ghiaccio è andata in archivio tra Svezia e Danimarca, rispetto alla Pool A e alla Pool B. Ecco come sono andate le cose in questo 11 maggio.

Gruppo A

La Slovacchia batte 3-1 la Slovenia, con Cederle e Regenda fra i protagonisti, mentre il Canada travolge 7-1 una Lettonia che era addirittura passata in vantaggio contro i nordamericani prima di capitolare sotto i colpi di Konecny e soci. Emozionante partita tra Finlandia e Francia: i transalpini scappano sul 3-1, i finnici compiono una devastante rimonta con Tolvanen nei minuti finale del terzo periodo con Tolvanen. Ai supplementari sono gli stessi nordici a spuntarla 4-3 con la griffe di Parssinen.

Gruppo B

Larghissimo 6-0 degli Stati Uniti sull’Ungheria e 4-1 della Germania ai danni del Kazakistan. USA trascinati da Nazar, teutonici in grado di rimediare a una provvisoria situazione di svantaggio e poi di andare a imporsi largamente con Kastner, Reichel e compagni. Zampata della Cechia che regola 2-1 la Norvegia: decide un timbro di Pastrnak.

Domani, lunedì 12 maggio, queste le partite in programma. Gruppo A: Austria-Slovacchia (h 12.20), Finlandia-Svezia (h 12.20). Gruppo B: Stati Uniti-Svizzera (h 16.20), Cechia-Danimarca (h 20.20)