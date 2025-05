Hockey ghiaccio, Svizzera e Svezia si prendono due vittorie pesanti ai Mondiali 2025. Cechia a valanga

Una nuova giornata dei Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio, per quanto riguarda la prima fase del torneo iridato di quest’anno, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose fra Gruppo A e Gruppo B.

Gruppo A

L’Austria la spunta per 3-2 contro la Slovacchia agli shoot out, in una partita incredibile con gli austriaci capaci di andare sul 2-0 in apertura, salvo poi farsi riprendere con un gol per tempo fra la seconda e la terza ripresa dagli slovacchi. A risolvere il duello, alla fine, è stata la rete di Schneider in abbinata all’errore di Kristof.

Nell’altra gara della pool invece, la Svezia padrona di casa l’ha spuntata 2-1 contro la Finlandia grazie alle reti di Carlsson e Brodin rendendo vani i tentativi di rimonta di dei rivali, al netto del gol di Pesonen.

Gruppo B

Rumorosissimo 3-0 della Svizzera che manda al tappeto gli Stati Uniti. Partita perfetta degli elvetici che puniscono gli americani con Riat e Siegenthaler in apertura di partita e poi suggellano il tutto con il tris di Kukan.

Larghissimo, infine, il successo della Cechia: travolta la Danimarca con lo score di 7-2. Cechi che vanno sul 4-0 gestendo poi il resto di un incontro caratterizzato dalla doppietta di Necas.

Le classifiche

Girone A

Svezia 9

Canada 6*

Finlandia 5

Slovacchia 4

Lettonia 3*

Austria 2

Francia 1*

Slovenia 0*

Girone B

Repubblica Ceca 8

Svizzera 7

Germania 6*

USA 6

Kazakistan 3*

Norvegia 0*

Ungheria 0*

Danimarca 0

Le partite di domani. Gruppo A: Slovenia-Lettonia (h 16.20) e Canada-Francia (h 20.20). Gruppo B: Norvegia-Germania (h 16.20) e Kazakistan-Ungheria (h 20.20).