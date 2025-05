Hockey ghiaccio: Svezia sul velluto ai Mondiali 2025, gli USA vincono all’overtime

Va in archivio un’altra giornata di competizioni ai Campionati Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio, in scena in questi giorni in Svezia e Danimarca, precisamente tra Stoccolma ed Herning.

Nel raggruppamento A si sono date battaglia la Slovacchia e la Francia, match vinto dalla prima squadra citata per 2-1 grazie al goal partita messo a referto da Rosandic sfruttando una situazione di power-play. Decisamente più netta invece l’altra disputa del girone, contrassegnata dal trionfo della Svezia sulla Lettonia. I padroni di casa nello specifico sono passati con il largo risultato di 0-6, conducendo una gara mai messa in discussione.

Splendido confronto invece nel girone B tra Stati Uniti e Norvegia, due team autori di una grande battaglia a cui a spuntarla sono stati i giocatori a stelle e strisce per 6-5 dopo i tempi supplementari grazie alla bordata di Thompson arrivata al 4:09. Successo solido invece per la Danimarca, la quale ha passeggiato contro il Kazakistan per 1-5.

Di seguito la classifica provvisoria di entrambi i raggruppamenti

MONDIALI HOCKEY GHIACCIO: CLASSIFICA GIRONE A

Pos Team Pld W OTW OTL L GF GA GD Pts Qualification or relegation 1 Sweden (H) 4 4 0 0 0 17 3 +14 12 Quarterfinals 2 Canada 3 3 0 0 0 16 1 +15 9 3 Slovakia 4 2 0 1 1 7 10 −3 7 4 Latvia 4 2 0 0 2 10 16 −6 6 5 Finland 3 1 1 0 1 7 6 +1 5 Qualification for the 2026 IIHF World Championship 6 Austria 3 0 1 0 2 6 8 −2 2 7 France 4 0 0 1 3 5 15 −10 1 8 Slovenia 3 0 0 0 3 3 12 −9 0 Relegation to the 2026 Division I A

MONDIALI HOCKEY GHIACCIO: CLASSIFICA GIRONE B