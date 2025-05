Hockey ghiaccio, Svezia e Svizzera vincono e salgono in vetta alle classifiche dei gironi dei Mondiali

Siamo ufficialmente entrati nelle fasi conclusive della fase a gironi dei Campionati Mondiali di hockey ghiaccio 2025 che si stanno disputando in Svezia. Le 16 squadre stanno combattendo per i due obiettivi più importanti: centrare le prime 4 posizioni delle rispettive graduatorie per accedere alla fase ad eliminazione diretta e, non ultimo, evitare l’ultima piazza delle classifiche che significherà retrocessione in Prima Divisione Gruppo A. Andiamo a vedere, quindi, cos’è accaduto nei 4 incontri disputati oggi.

GRUPPO A

AUSTRIA-FRANCIA 5-2

In questo fondamentale match per la parte bassa della classifica arriva un monologo austriaco. Vantaggio di Kasper dopo soli 39 secondi, quindi raddoppio di Rohrer al 7:58. Sfida in ghiaccio già dopo 15:30 con la rete del 3-0 di Schnetzer. Nel terzo periodo i transalpini si sbloccano con Perret al 50:09, ma l’Austria allunga di nuovo con il 4-1 di Kasper al 57:56. Nel finale Bellemare segna il 4-2 al 58:26, prima che Schneider fissi il punteggio sul 5-2 a 51 secondi dal termine.

SVEZIA-SLOVENIA 4-0

Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, i padroni di casa sbloccano il punteggio con Lindholm al 25:04, quindi lo stesso Lindholm raddoppia al 38:05. Lo show dell’attaccante dei Boston Bruins prosegue con il 3-0 al 51:13. Nel finale c’è tempo per il 4-0 di Johansson al 56:08.

GRUPPO B

UNGHERIA-DANIMARCA 2-8

Match letteralmente. Magiari che, pronti, via, scappano sul 2-0 con le reti di Vincze dopo 33 secondi e Mihalik al 6:23. Dopodiché la Danimarca si sveglia e cambia marcia. Prima accorcia le distanze con Aagaard al 13:22, quindi pareggio di Lauridsen al 27:37. Vantaggio danese al 34:23 con Jensen Aabo, quindi 4-2 di Russell al 34:49, prima del 5-2 di Aagaard al 43:41. Gli scandinavi non si fermano e infieriscono sugli ungheresi con le reti di Bau Hansen per il 6-2 al 48:45, quindi 7-2 di Aagaard al 49:13, infine 8-2 di Lauridsen al 52:53.

SVIZZERA-NORVEGIA 3-0

Gli elvetici mettono subito l’incontro in discesa con le reti di Andrighetto al minuto 8:56, quindi raddoppiano con Hofmann al 14:15. Nel secondo periodo Moy porta il punteggio sul 3-0 al 28:03.

CLASSIFICA GRUPPO A

Svezia 15 punti (5 partite) Canada 12 punti (4 partite) Finlandia 8 punti (4 partite) Slovacchia 7 punti (4 partite) Lettonia 6 punti (4 partite) Austria 5 punti (5 partite) Francia 1 punto (5 partite) Slovenia 0 punti (5 partite)

CLASSIFICA GRUPPO B