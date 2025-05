Hockey ghiaccio: Repubblica Ceca e Canada eliminate dai Mondiali. Ecco le semifinaliste

Si delinea il quadro delle semifinali ai Campionati Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio. Dopo una giornata avvincente contrassegnata dai quarti di finale, a volare al penultimo atto sono state Svizzera, Stati Uniti oltre che i Paesi ospitanti Danimarca e Svezia.

Ma andiamo con ordine. La compagine elvetica ha letteralmente passeggiato contro l’Austria, imponendosi con il nettissimo punteggio di 6-0. Più impegnativo invece il successo degli States, passati per 5-2 contro la Finlandia in un match risolto veramente solo nel terzo periodo, complici i sigilli di Pinto (5:52) e Keller (17:15).

Sfida al cardiopalma poi quella della Danimarca, capace di sconfiggere la corazzata del Canada per 2-1 portando a casa una disputa complicatissima, sbloccatasi soltanto negli ultimi trenta minuti quando, alla rete dei nordamericani messa a referto al 5:17 da Sanheim, hanno risposto negli ultimi secondi prima Ehlers (17:43) e, successivamente, Olesen (19:11)

In discesa invece l’incontro degli svedesi contro la Campionessa in carica Repubblica Ceca grazie ad un primo tempo estremamente positivo caratterizzato dal tris firmato Carlsson (12:40) e Raymond (16:52, 19:32). I detentori del titolo cercano di rientrare in partita nel secondo periodo con Cervenka in power play (3:04), salvo poi subire il poker ancora di Carlosson (14:05). Il copione si ripete nel terzo e ultimo periodo, considerato il sigillo del 4-2 di Spacek (8:33) e il 5-2 definitivo di Forsberg su situazione di porta vuota. Le semifinali (Svezia-USA e Svizzera-Danimarca) si disputeranno sabato 24 maggio.