Hockey ghiaccio: la finalissima sarà tra Stati Uniti e Svizzera!

Le semifinali dei Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio sono andate in archivio. Stati Uniti e Svizzera si sono imposte nettamente e rispettivamente su Svezia e Danimarca conquistando così la finale per l’oro. Ecco come sono andate le cose.

Svezia-Stati Uniti 2-6

Gli americani dominano dall’inizio alla fine. Nel primo periodo vanno in vantaggio con Skjei e raddoppiano con Gauthier. Lo 0-2 gasa gli statunitensi che con il pilota automatico inserito vanno addirittura sullo 0-4, reti di Garland e Eyssimont, prima degli ultimi venti minuti di gioco. Il terzo tempo diventa di fatto l’occasione solo per definire il risultato: la Svezia prova a rientrare con Nylander e Lindholm, ma sul 2-4 le zampate di Lacombe e Pinto chiudono definitivamente i conti.

Svizzera-Danimarca 7-0

Anche in questo caso non c’è partita. Elvetici scatenati e capaci di dimostrare la qualità che hanno fatto vedere lungo tutto l’arco del Mondiale. Niederreiter incontenibile con una doppietta in apertura, inframezzata dal gol del compagno Jager. Si va sul 3-0.

Secondo periodo in controllo, con il vantaggio che viene consolidato dalla segnatura di Malgin per il 4-0. La musica non cambia nel finale: 5-0 di Schmid, 6-0 di Riat e 7-0 di Moy che suggella la prestazione totale dei rossocrociati.

Il quadro delle finali sarà quindi quello che metterà di fronte, domani: Svezia e Danimarca alla 15.20 per il bronzo e Stati Uniti e Svizzera per l’oro alle 20.20. Gli USA cercheranno il poker, non vincono i Mondiali addirittura dal 1960; mentre la Svizzera andrà a caccia della prima affermazione assoluta a livello iridato.