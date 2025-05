Hockey ghiaccio, il Canada stende la Svezia ed è primo nel Girone A dei Mondiali. Ora i quarti di finale

Si è ufficialmente conclusa la fase iniziale dei Mondiali di hockey ghiaccio 2025, in corso di svolgimento in Svezia. Dopo 7 turni ora abbiamo le 8 squadre che sono avanzate alla fase ad eliminazione diretta che, d’ora in avanti, andrà ad assegnare titolo e medaglie. Il Canada stende la Svezia e la sorpassa in vetta al Girone A, mentre nel Girone B è la Svizzera a primeggiare davanti agli Stati Uniti. Retrocedono Francia e Kazakistan.

LETTONIA-AUSTRIA 1-6

Sono gli austriaci a passare subito in vantaggio con la rete di Zwerger dopo 17:08 minuti. Nel secondo periodo il divario si amplia. Raddoppio di Baumgartner al 23:57, quindi 3-0 di Rohrer al 25:38. I baltici accorciano le distanze con Tralmaks al 28:03, ma nel terzo periodo l’Austria chiude i conti. Prima arriva il 4-1 di Haudum al 44:28, quindi 5-1 di nuovo di Zwerger al 52:29, prima del 6-1 conclusivo di nuovo di Rohrer al 57:18.

SVIZZERA-KAZAKISTAN 4-1

Partenza shock con i kazaki che sbloccano la partita con la rete di Shestakov dopo 15:17. La Svizzera non si sveglia e deve attendere l’ultimo secondo del periodo centrale per pareggiare. A 5 secondi dalla sirena arriva infatti la rete di Fiala al 39:55. Superata la paura gli elvetici chiudono i conti nel terzo periodo con Andrighetto per il 2-1 al 47:15, quindi 3-1 con Ambuhl al 57:06 e Riat con il 4-1 finale al 57:44.

REPUBBLICA CECA-USA 2-5

Gli Stati Uniti passano in vantaggio con la rete di Doan dopo 9:25, ma i cechi pareggiano i conti al 20:41 con Pastrnak, prima di completare il sorpasso con Necas al 28:33. La reazione degli States arriva nel terzo periodo con ben 4 reti. Vanno a segno Nazar al 41:35 e 47:01, quindi Cooley al 53:29, prima che Peeke fissi il punteggio sul 5-2 al 57:06.

SLOVACCHIA-FINLANDIA 1-2

Come si sapeva, match tiratissimo. Vantaggio immediato degli scandinavi con Puistola al 5:18, quindi raddoppio di Merela al 38:17. Gli slovacchi riaprono i conti al 54:42 con Lantosi ma ormai è troppo tardi.

GERMANIA-DANIMARCA 1-2 dopo shoot-out

Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, la Germania passa in vantaggio con Ehliz al 39:14, ma i danesi pareggiano i conti al 50:00 con Ehlers. La sfida va all’overtime e, quindi, ai rigori con la Danimarca che risulta più precisa, vince e si issa al quarto posto.

SVEZIA-CANADA 3-5

Il big match prende il via con la rete di Sanheim dopo soli 18 secondi, quindi pareggio immediato di Lindholm al 3:47. Di nuovo Canada a segno con Foerster al 7:15, prima del 3-1 di O’Reilly al 13:01. I padroni di casa reagiscono con Johansson al 23:02 che segna il 2-3, ma Celebrini al 30:50 trova la rete del 4-2. Nel terzo periodo MacKinnon piazza il 5-2 al 44:11. Nel finale gli scandinavi centrano il 5-3

CLASSIFICA FINALE GRUPPO A

1. Canada 19 punti

2. Svezia 18 punti

3. Finlandia 16 punti

4. Austria 10 punti

5. Lettonia 9 punti

6. Slovacchia 7 punti

7. Slovenia 4 punti

8. Francia 1 punto

CLASSIFICA FINALE GRUPPO B

1. Svizzera 19 punti

2. USA 17 punti

3. Repubblica Ceca 17 punti

4. Danimarca 11

5. Germania 10

6. Norvegia 4 punti

7. Ungheria 3 punti

8. Kazakistan 3 punti

IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE

CANADA-DANIMARCA

USA-FINLANDIA

SVEZIA-CECHIA

SVIZZERA-AUSTRIA