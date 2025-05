Hockey ghiaccio: Finlandia, Svizzera, Canada e Cechia a valanga ai Mondiali 2025

Una nuova giornata della prima fase dei Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio è andata in archivio. Fra il Gruppo A e il Gruppo B non sono mancati i gol e le emozioni: ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Gruppo A

La Finlandia travolge 9-1 la Slovenia, in una partita caratterizzata dalla doppietta in apertura di Lehtonen e dal poker di Tolvanen. Vince meno largamente il Canada che si afferma comunque 5-1 sull’Austria: nordamericani in svantaggio, per effetto della rete di Rohrer, poi in grado di ribaltare la partita con MacKinnon e di scappare nel punteggio con le griffe di Konecny, Cuylle e Crosby.

Gruppo B

Continua a convincere la Svizzera che rifila un perentorio 5-1 alla Germania. Elvetici trascinati dalla quadrupletta di Andrighetto in una partita senza storia, così come quella che ha visto la Cechia battere 6-1 l’Ungheria. Magiari trafitti a più riprese da Pastrank e soci.

Domani, 16 maggio, altre quattro partite in agenda: Austria-Francia (h 16.20) e Svezia-Slovenia (h 20.20) per il Gruppo A e Ungheria-Danimarca (h 16.20) e Svizzera-Norvegia (h 20.20) per il Gruppo B.

Le classifiche

Gruppo A

Canada 12

Svezia 12

Finlandia 8

Slovacchia 7

Lettonia 6

Austria 2

Francia 1

Gruppo B

Cechia 11

Svizzera 10

Germania 9

USA 8

Kazakistan 3

Danimarca 3

Ungheria 3

Norvegia 1

Tutte le squadre hanno disputato sin qui 4 partite