Hockey ghiaccio, Canada e Germania vincono e si confermano in vetta ai due gironi dei Mondiali

Siamo entrati ufficialmente nella fase più calda e decisiva della fase iniziale dei Mondiali di hockey ghiaccio 2025 che si stanno disputando in Svezia. Anche oggi erano in programma 4 match che hanno nuovamente modificato le classifiche dei due gironi, dandoci un quadro ben più nitido, pensando al passaggio del turno in vista della fase ad eliminazione diretta. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

GIRONE A

SLOVENIA-LETTONIA 2-5

Dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0, è la Slovenia a sbloccare il punteggio con Mahkovec al 22:40, ma la Lettonia risponde alla grande. Prima pareggia i conti con Rubins al 28:50, quindi passano a condurre con Ravikskis al 32:02, prima del 3-1 di Dzierkals al 32:23. Slovenia di nuovo in corsa con Gregorc al 32:54, ma di nuovo Locmelis allunga per i baltici al 33:45 in un secondo periodo di fuoco. Nel terzo tempo arriva il 5-2 finale di Tralmaks al 54:16.

CANADA-FRANCIA 5-0

Il Canada parte subito forte e chiude il primo periodo sul 2-0 grazie alle reti di Horvat al 6:32, quindi raddoppia con Cuylle al minuto 12:11. Nel secondo periodo arriva il 3-0 di Crosby, quindi il 4-0 di Horvat al 43:57. Nel finale c’è tempo anche per il 5-0 di Montour al 51:05.

GIRONE B

NORVEGIA-GERMANIA 2-5

La formazione teutonica parte subito forte con la rete di Ehliz dopo 4:51, quindi arriva il raddoppio di Michaelis al 16:10. Gli scandinavi reagiscono con Martinsen al 19:50 ma la Germania non si scompone e prosegue, prima con il 3-1 di Stachowiak al 24:56, quindi con il 4-1 di Samanski al 26:46. Nel terzo periodo i norvegesi provano ad accorciare le distanze con Berglund al 47:07, ma di nuovo Tiffels per la Germania va a segno e chiude i conti sul 5-2 a 17 secondi dal termine.

KAZAKISTAN-UNGHERIA 2-4

I magari mettono subito le cose in chiaro nel primo periodo con le reti di Hari dopo soli 15 secondi, quindi raddoppio di Terbocs al 18:31. Il Kazakistan risponde nel secondo periodo con Mikhaills al 34:32 con la rete dell’1-2. L’Ungheria non si distrae e si riporta sul 3-1 con Gallo al 40:14, quindi allunga sul 4-1 con Vincze al 43:35. Nel finale c’è tempo per il 2-4 di Orekhov che manda i titoli di coda all’incontro.

CLASSIFICA GIRONE A

Canada 9 punti Svezia 9 Lettonia 6 Finlandia 5 Slovacchia 4 Austria 2 Francia 1 Slovenia 0

CLASSIFICA GIRONE B