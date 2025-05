Hockey ghiaccio: Canada, Cechia, e Danimarca vincenti ai Mondiali 2025. Finlandia ok col brivido

La giornata di gare di sabato 17 maggio è andata in archivio ai Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio che, partita dopo partita, sta completando la fase inaugurale. Ecco come sono andate le cose nel Girone A e nel Girone B.

Girone A

La Finlandia soffre nella partita contro la Lettonia riuscendo a spuntarla alla fine 2-1 grazie alle reti di Parssinen e Lehtonen, in un raggruppamento che successivamente ha fatto registrare il netto 4-0 della Svezia sulla Francia, con Raymond e Lundestrom protagonisti, e il larghissimo 7-0 del Canada sulla Slovacchia, doppiette per Crosby e MacKinnon.

Girone B

Partita da montagne russe per gli Stati Uniti che si impongono 6-3 sulla Germania. Americani avanti 3-0, poi ripresi dai teutonici sul 3-3 e infine in grado di ridare il colpo di coda vincente per fare propria la gara, con Garland, Cooley e Keller. Infine da registrare ci sono l’8-1 della Cechia sul Kazakistan e il 6-3 della Danimarca sulla Norvegia.

Domani, domenica 18 maggio, in programma vi saranno: Slovenia-Austria (h 16.20) e Slovacchia-Lettonia (h 20.20) per il Gruppo A, e Kazakistan-USA (h 16.20) e Ungheria-Svizzera (h 20.20) per il Gruppo B