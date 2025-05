GTWC Europe, Porsche e BMW a segno nella Sprint Cup a Zandvoort

Rutronik Racing Porsche e WRT BMW si dividono il successo a Zandvoort nel secondo round del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Patric Niederhauser/Sven Muller e Charles Weerts/Kelvin van der Linde festeggiano in Olanda al termine di un lungo fine settimana d’azione segnato da due prove per nulla scontate.

La race-1 è stata firmata dalla Porsche 992 GT3-R n. 96 davanti a Luca Engstler/Jordan Pepper (GRT-Grasser Racing Team Lamborghini n. 63 ) ed a Lucas Auer/Maro Engel (Winward Racing Mercedes n. 48). La sosta ai box ha premiato Rutronik Racing, il passaggio in corsia dei box è stato determinante così come accaduto nei sessanta minuti di domenica.

La BMW n. 32 di WRT ha infatti beffato i rivali con un pit stop perfetto. Il tre volte campione Weerts si è ritrovato in cima alla graduatoria, il team di Vincent Vosse ha superato altre quattro auto ed ha vinto con merito la quarta gara della Sprint Cup 2025.

Il belga ed il sudafricano si sono imposto sui vincitori della Silver Cup Lorens Lecertua/Ivan Klymenko (Sainteloc Racing Audi n. 26) e nuovamente sulla Lamborghini n. 63, virtualmente leader prima del pit stop obbligatorio in seguito ad una penalità inflitta ad entrambe le Ferrari di Emil Frey Racing che avevano monopolizzato la scena in qualifica.

Niente da fare per le Ferrari almeno in classe PRO. Vincent Abril/Alessio Rovera (AF Corse n. 51) hanno perso terreno in seguito ad un contatto nella race-1, mentre nella seconda corsa un errore in partenza ha limitato Emil Frey Racing ed un problema tecnico ha limitato la Ferrari 296 GT3 n. 50 AF Corse di Thomas Neubauer/Arthur Leclerc.

Il marchio di Maranello si ‘consola’ dominando la scena in Gold Cup con Thierry Vermeulen/Chris Lulham. La coppia in forza al Max Verstappen.com Racing ha vinto race-2 ed ora è saldamente leader nella Sprint Cup e parallelamente anche nella classifica generale del GTWC Europe 2025 (classe Gold). Appuntamento ora tra due settimane a Monza per il ritorno del GTWC Europe Endurance Cup. La serie Sprint, invece, tornerà da Misano Adriatico a metà luglio.