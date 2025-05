GTWC Europe, Monza torna protagonista. Ferrari e Lamborghini all’attacco

Torna da Monza questo fine settimana il GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, il più importante campionato continentale riservato alle vetture GT3. 59 auto rappresentanti dieci costruttori sono attese in pista nel tempio della velocità per l’ultima prova in pista prima della prestigiosa 24h di Spa che si terrà a fine giugno.

Ugo de Wilde/Kelvin van der Linde/Charles Weerts (WRT BMW n. 32) sono in testa al campionato grazie alla vittoria a Le Castellet nella 1000km di aprile. Il tridente parte da favorito in un tracciato che negli ultimi due anni ha sempre sorriso alla BMW M4 GT3, brand a segno nel 2023 con ROWE Racing e nel 2024 con l’unità Bronze di WRT.

In Italia occhi puntati ovviamente sulle due Ferrari 296 GT3 con Eliseo Donno/Antonio Fuoco/Arthur Leclerc (n. 50) e Alessandro Pier Guidi/Vincent Abril/Alessio Rovera (n. 51). Oltre al marchio di Maranello non manca Lamborghini che vinse nell’aprile del 2015 proprio a Monza la prima corsa della propria storia al debutto con l’Huracan GT3.

Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Jordan Pepper guideranno ancora una volta in PRO la Lamborghini n. 63 GRT, mentre Franck Perera/Sandy Mitchell/Matteo Michelotto sono attesi con l’unità n. 163 schierata da Vincenzo Sospiri Racing.

Domenica alle 15.00 il via della 3h di Monza con tre soste obbligatorie come accaduto nel 2024. Ricordiamo che i biglietti restano disponibili sul sito ufficiale del GT World Challenge Europe, per tutti i fans che lo desiderano è possibile comprare un ‘pass’ extra per effettuare anche la grid walk prima della competizione.