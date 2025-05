GTWC Europe, Ferrari cerca conferme a Zandvoort. 76 auto per la 24h di Spa 2025

Ferrari sfida nuovamente Mercedes a Zandvoort in occasione del secondo appuntamento del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La 296 GT3 n. 51 AF Corse di Alessio Rovera/Vincent Abril si contende il primato contro l’AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing di Maro Engel /Lucas Auer, campioni in carica e virtualmente leader della serie dopo le due avvincenti prove di Brands Hatch.

Le due auto partono da favorite in Olanda, località che torna protagonista dopo una stagione d’assenza. Saranno ben 41 le auto presenti in pista, una decina in più rispetto all’evento nel Regno Unito che non ha ospitato per motivi di spazio gli equipaggi iscritti in Bronze Cup.

Oltre a Ferrari e Mercedes non può passare inosservata anche la BMW M4 GT3 EVO n. 32 di Charles Weerts/Kelvin van der Linde. Il belga ed il sudafricano sono virtualmente leader del GTWC Europe nella specifica graduatoria combinata che prende in considerazione i risultati dell’Endurance e della Sprint Cup.

Questo weekend si svolgeranno quindi le due prove da sessanta minuti a Zandvoort a pochi giorni dalla disputa del Prologue della 24h di Spa-Francorchamps in programma a fine giugno. SRO, organizzatore del campionato, ha confermato che saranno ben 76 le vetture contemporaneamente in azione nelle Ardenne, un’edizione da record per la corsa GT più importante al mondo.

Come accade nel GTWC Europe saranno 10 i marchi rappresentanti con Corvette che quest’anno è tornata protagonista. Ricordiamo inoltre che a Spa correrà anche Valentino Rossi insieme a Kevin Magnussen ed a René Rast con la riconoscibile BMW M4 GT3 EVO n. 46 schierata dal Team WRT.