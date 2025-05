Griglia di partenza Superbike, GP Cechia 2025: Razgatlioglu partirà al palo davanti a Bulega e Petrucci

A Most si è disputata la Superpole valida per il GP della Cechia del Mondiale 2025 di Superbike: partenza al palo per il turco Toprak Razgatlioglu, che risulta il più veloce in 1’30.397, andando a precedere gli italiani Nicolò Bulega, secondo a 0.033, e Danilo Petrucci, terzo a 0.239.

In seconda fila il britannico Alex Lowes, quarto a 0.382, l’iberico Iker Lecuona, quinto a 0.411, e l’australiano Remy Gardner, sesto a 0.476. Apre la terza fila l’azzurro Yari Montella, settimo a 0.546, mentre gli altri italiani Andrea Locatelli ed Axel Bassani sono rispettivamente 11° a 0.657 e 12° a 0.780.

GRIGLIA DI PARTENZA GP CECHIA SUPERBIKE 2025

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’30.397 7 167,740 294,4

2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’30.430 0.033 0.033 6 167,679

3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’30.636 0.239 0.206 7

4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’30.779 0.382 0.143 6 167,034 292,0

5 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’30.808 0.411 0.029 7 166,981 288,9

6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’30.873 0.476 0.065 7 166,861 286,7

7 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’30.943 0.546 0.070 6

8 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’30.954 0.557 0.011 7 166,713 294,4

9 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’30.963 0.566 0.009 6 166,696 292,0

10 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’30.974 0.577 0.011 6 166,676 298,4

11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’31.054 0.657 0.080 6 166,530 289,7

12 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’31.177 0.780 0.123 5

13 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’31.225 0.828 0.048 6 166,218 298,4

14 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’31.436 1.039 0.211 7 165,834 288,9

15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’31.522 1.125 0.086 6

16 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’31.649 1.252 0.127 7

17 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1’31.701 1.304 0.052 6 165,355 296,8

18 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’31.760 1.363 0.059 5 165,248 296,8

19 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’31.791 1.394 0.031 7 165,193 291,2

20 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’32.044 1.647 0.253 7 164,739

21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’32.384 1.987 0.340

22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’34.793 4.396 2.409 7