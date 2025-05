Griglia di partenza MotoGP, GP Francia 2025: Quartararo ancora in pole, Bagnaia non riesce a competere

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Francia 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa).

Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del GP di Francia, firmando un giro stellare in chiusura della sessione e stampando un roboante 1:29.324. Il padrone di casa ha meritato la partenza al palo in sella alla sua Yamaha, precedendo di 0.118 il favorito Marc Marquez. Il centauro della Ducati ufficiale si è dovuto accontentare della seconda piazza, lasciandosi alle spalle per undici millesimi il fratello Alex Marquez con la Ducati del Team Gresini.

Francesco Bagnaia sarà chiamato a risalire dalla sesta piazzola con l’altra Ducati ufficiale: il piemontese è ancora alla ricerca della forma migliore ed è finito alle spalle anche della Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e della KTM di Maverick Vinales. Terza fila per altri due italiani: Marco Bezzecchi settimo con la Aprilia, Franco Morbidelli con la Ducati VR46, separati dalla Yamaha Pramac di Jack Miller.

Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP di Francia 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. L’appuntamento è per le ore 15.00 con la Sprint Race, mentre domani andrà in scena il Gran Premio vero e proprio.

GRIGLIA DI PARTENZA GP FRANCIA MOTOGP 2025

1. Fabio Quartararo (Yamaha)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Alex Marquez (Ducati)

4. Fermin Aldeguer (Ducati)

5. Maverick Vinales (KTM)

6. Francesco Bagnaia (Ducati)

7. Marco Bezzecchi (Aprilia)

8. Jack Miller (Yamaha)

9. Franco Morbidelli (Ducati)

10. Raul Fernandez (Aprilia)

11. Johann Zarco (Honda)

12. Pedro Acosta (KTM)

13. Brad Binder (KTM)

14. Alex Rins (Yamaha)

15. Joan Mir (Honda)

16. Luca Marini (Honda)

17. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

18. Enea Bastianini (KTM)

19. Ai Ogura (Aprilia)

20. Miguel Oliveira (Yamaha)

21. Lorenzo Savadori (Aprilia)

22. Takaaki Nakagami (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP FRANCIA MOTOGP 2025

Q2:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.324 8 9 315.5

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.442 3 8 0.118 0.118 318.5

3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.571 7 8 0.247 0.129 317.5

4 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.776 6 6 0.452 0.205 318.5

5 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.023 7 7 0.699 0.247 314.5

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.047 7 9 0.723 0.024 319.6

7 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’30.183 9 9 0.859 0.136 320.6

8 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.191 5 7 0.867 0.008 318.5

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.198 6 8 0.874 0.007 318.5

10 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’30.385 6 9 1.061 0.187 311.6

11 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’30.444 3 8 1.120 0.059 316.5

12 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.462 3 9 1.138 0.018 317.5

Q1:

1 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’30.399 5 7 311.6

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’30.431 7 9 0.032 0.032 311.6

3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.441 8 9 0.042 0.010 315.5

4 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’30.455 5 8 0.056 0.014 316.5

5 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.479 6 7 0.080 0.024 314.5

6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.505 6 7 0.106 0.026 312.6

7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.651 6 8 0.252 0.146 316.5

8 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.697 7 8 0.298 0.046 312.6

9 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’31.576 7 7 1.177 0.879 312.6

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.782 8 10 1.383 0.206 314.5

11 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’31.982 6 7 1.583 0.200 311.6

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Test Team HONDA 1’32.544 7 7 2.145 0.562 312.6