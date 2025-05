Gregorio Paltrinieri: “Accelerazione decisiva per l’oro. Nella 10 km qualcosa è andato storto”

La seconda giornata dei Campionati Europei 2025 di nuoto in acque libere si è rivelata trionfale per l’Italia, che ha dominato la scena a Stari Grad (Croazia) vincendo entrambe le 5 chilometri con Ginevra Taddeucci al femminile e con Gregorio Paltrinieri al maschile. Per il fuoriclasse emiliano si tratta del quinto titolo continentale individuale in carriera nel fondo, il secondo su questa distanza dopo il trionfo di Budapest nel 2021.

“Oggi è stata una bella gara e sono molto contento di come è andata. Ho gestito nei primi tre giri, cercando di non fare troppa fatica. Nel quarto giro ho effettuato uno strappo che mi ha permesso di scremare un po’ il gruppo. Poi ho accelerato a settecento metri dalla fine ed è andata molto bene“, il suo commento dopo la vittoria di ieri (fonte: FIN).

Il plurimedagliato olimpico e mondiale aveva sfiorato il podio nella 10 chilometri della giornata d’apertura, arrivando quarto dietro al vincitore ungherese Kristof Rasovszky e ai francesi Logan Fontaine e Marc-Antoine Olivier: “Peccato per la 10 chilometri perché l’avevo preparata nel migliore dei modi ma evidentemente qualcosa è andato storto. Può capitare in queste gare e quando il livello è così alto“.

Quest’oggi Paltrinieri sarà impegnato nel nuovo format della 3 chilometri knockout insieme a Davide Marchello e Matteo Diodato.