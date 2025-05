Gran balzo di Flavio Cobolli nel ranking ATP: sorpasso su Berrettini! E se vince la finale ad Amburgo…

Flavio Cobolli è tornato ufficialmente nella top-30 del ranking ATP: dopo averci messo piede nel recente passato toccando massimo la trentesima posizione, il 23enne ha raggiunto il suo best ranking ATP e da lunedì 26 maggio sarà almeno numero 29 del mondo. Il laziale si è qualificato alla finale del torneo ATP 500 di Amburgo, ha scalato ben sei posizioi rispetto alla situazione in cui si trovava a inizio settimana e ora sogna sempre più in grande dall’alto dei suoi 1.750 punti.

Riuscendo a battere l’argentino Tomas Martin Etcheverry in rimonta sulla terra rossa della località tedesca è inoltre riuscito a superare Matteo Berrettini (ora trentesimo a quota 1.720 punti, tra l’altro non giocherà il Roland Garros a causa di un problema fisico) ed è così diventato il numero 3 d’Italia alle spalle di Jannik Sinner (numero 1 del mondo) e Lorenzo Musetti (attualmente numero 8 della graduatoria internazionale, ma da lunedì sarà effettivo il sorpasso ai danni del norvegese Casper Ruud).

Status davvero meraviglioso per Flavio Cobolli, che si avvicina con grande ottimismo al secondo Slam della stagione, in programma sul mattone tritato di Parigi a partire da domenica 25 maggio. Prima di volare verso la capitale francese, però, il nostro portacolori giocherà la finale ad Amburgo: sabato 24 maggio (non prima delle ore 14.30) incrocerà il russo Andrey Rublev, con il sogno di alzare al cielo il trofeo e di migliorare ulteriormente il proprio piazzamento nella graduatoria mondiale.

Se dovesse vincere, infatti, Flavio Cobolli diventerebbe il numero 26 del mondo con 1.920 punti, sopravanzando anche il canadese Felix Auger-Aliassime (1.875), il polacco Hubert Hurkacz (1.830 punti o 1.915 punti se dovesse battere il serbo Novak Djokovic nella finale del torneo ATP 250 di Ginevra) e lo spagnolo Davidovich Fokina (1.770).

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking ATP al 19 maggio: 35mo con 1.480 punti.

Ranking ATP con la finale ad Amburgo: 29mo con 1.750 punti.

Ranking ATP con l’eventuale vittoria ad Amburgo: 26mo con 1.920 punti.