Golf: Young si prende di forza la vetta a Myrtle Beach. Cala Manassero

Cambio al vertice dell’ONEflight Myrtle Beach Classic 2025. Adesso al comando c’è Carson Young: l’americano, classe 1994 della South Carolina, gira in un ottimo -7, il miglior score di oggi, e porta a casa un -13 che lo manda con il sorriso in club house, soprattutto pensando che ha rimontato ben 14 posti per issarsi là dove c’è il primato.

Alle sue spalle ancora USA con Harry Higgs, che con il -3 mantiene speranze già vive nel secondo giro; il moving day, invece, non è fatale al canadese Mackenzie Hughes, ma per il momento lo depotenzia: -1 oggi, -11 in totale e terza posizione in attesa di capire le ambizioni dell’ultimo giro.

Quarta posizione in rimonta per il francese Victor Perez, che aggancia la quota -10 e si affianca al neozelandese Ryan Fox e agli USA Davis Shore, Norman Xiong e Danny Walker; in questo caso sono tutti giocatori che già erano potenzialmente nella contesa.

Nona posizione, invece, per gli altri tre golfisti a stelle e strisce Alex Smalley, Chesson Hadley e Will Chandler, a -9 in compagnia del canadese Ben Silverman. Calano ancora sia Matteo Manassero che Francesco Molinari, i quali incappano in una brutta giornata. +3 per l’uno, che va a -1 al 55° posto, e +3 anche per l’altro, che finisce a +1 con il 63° posto.